大巨蛋熱潮 亞洲新媒體高峰會業聚焦「球場娛樂經濟」新時代

台北大巨蛋啟用滿兩年，不僅翻轉台灣棒球賽事規模，更讓運動娛樂產業迎來蓬勃成長。《2025亞洲新媒體高峰會》24日首日論壇中，遠雄巨蛋、中信兄弟與緯來電視共同分享「大巨蛋效應」帶來的觀眾體驗升級、營收翻倍及周邊產業的全面擴張，勾勒出台灣下一階段運動娛樂生態圈的想像。

《2025亞洲新媒體高峰會》24日論壇特別舉辦「進場不只看球賽？熱力四射的球場娛樂經濟」對談，邀請遠雄巨蛋總經理李柏熹、中國信託育樂股份有限公司內容事業部協理詹子慶、緯來電視台董事長李鐘培，由緯來體育台台長文大培主持，聚焦大巨蛋啟用後帶動的運動娛樂商機與球迷體驗變革。

廣告 廣告

李柏熹回顧，大巨蛋自2023年12月以亞錦賽開幕後，完全打破外界對「巨蛋只能打棒球」的既有想像。他坦言，大巨蛋啟用前外界質疑聲浪不斷，包括「職棒租不起巨蛋」與「棒球不需要巨蛋」等看法。為證明巨蛋價值，團隊選擇以亞錦賽作示範，把比賽規模做大，邀請旅日棒球名人王貞治與世界棒壘總會會長法卡利（Riccardo Fraccari）到場，帶動話題與黃牛潮，成功吸引職棒聯盟關注巨蛋潛力。

為促進職棒使用，遠雄也調降大巨蛋使用門檻。李柏熹：『(原音)我講底租好了，演唱會是一個價錢，國際棒球賽對折，國內中職使用再對折，中職場租的底租是演唱會25%，又做了(亞錦賽)示範，才造就後面榮景。』

示範成功後，各球團逐步投入，甚至願意自付更高規格硬體設備。「像是遠雄在中職第一場例行賽只花新台幣100多萬，但2024年底周思齊引退賽，邀請五月天參與，中信兄弟投入超過2000萬，成長20倍，巨蛋經濟由此成形。

大巨蛋帶來的商機，中信兄弟最有感，今年營業額首度達到10億，較去年成長足足一倍，達到損益兩平。中國信託育樂股份內容事業部協理詹子慶坦言，「大巨蛋量體夠大，讓球團更願意投入，滿足球迷的體驗。

他也提到，中信還透過大型IP合作創造話題，例如「蠟筆小新」、「排球少年」主題活動，創下6800萬元業績；周思齊引退賽更邀五月天站台，而五月天還主動提出參與，也讓周思齊的引退儀式，成為中職球員引退的天花板。

展望會來，李柏熹表示，雖然演唱會仍是大巨蛋營收主力，但大巨蛋仍會以棒球為核心，規劃三月至十月以中職賽事為主，年底舉辦演唱會與國際活動，如國際扶輪社大會，一、二月則以尾牙季為主。他強調，希望大巨蛋成為帶動產業與商圈發展的「火車頭」。李柏熹：『(原音)那未來我們希望加強這一塊，利用大巨蛋做一個火車頭，我們不但帶動棒球、運動產業、演藝產業的發展，同時也帶動區域商圈的發展，希望呢未來能把整個台北市，甚至台灣可以變得經濟層面更好、產業變更好。』

詹子慶補充，大巨蛋改變了他們行銷計畫，未來會有更多想法，呼應巨蛋帶來的消費規模。詹子慶：『(原音)因為前兩年那個大巨蛋啟用的經驗呢，然後我們你確實改變了我蠻多的行銷計劃，對，所以明年我們在大巨蛋那邊會有一個，樓下的那個旗艦店家要開幕，也是因應大巨蛋而生，相信就是我們會有更多元的那個商品的內容可以創造出來，然後去符合大家去看經濟的效益這部分。』

緯來董事長李鐘培則從媒體角度表示，運動娛樂已形成「共同生態圈」，媒體不再只是轉播者，而是與球團、場館及產業夥伴共同把市場做大。他強調，新世代的觀看習慣快速改變，媒體必須與運動與娛樂產業、各種產業「一起共好」，才能創造下一波需求。