大巨蛋秀泰影城開幕！7大特殊影廳＋BAR MOOD聯名調酒打造頂級觀影體驗

（圖／品牌提供）

台北東區正式邁入「聲光娛樂新時代」！隨著「大巨蛋秀泰影城」盛大開幕，影迷終於迎來全台最強的觀影聖地。影城不僅擁有7大特殊影廳、頂級杜比與4DX規格，更邀請韓國電影配樂大師崔太永親自操刀全館調音，打造極致臨場感。而不遠處的「誠品生活松菸音樂館」也將於11月登場「聽覺視界視聽展」，展出價值700萬的MicroLED巨幕與多款限量黑膠名機，從電影到音樂，全方位演繹屬於秋冬的頂級娛樂風潮。

「大巨蛋秀泰影城」近日正式開幕，影城匯聚世界頂尖陣容，不僅結合絕美空間設計與全台最多7間特殊影廳，更特別邀請韓國電影配樂大師—崔太永操刀所有影廳調音，與CJ 4DPLEX 北美首席執行長 Donald Silvio Savant、杜比實驗室內容與行業合作總監 Alex Or皆親自來台響應盛會，為自家SCREENX、ULTRA 4DX與杜比視界+全景聲影廳助陣。

此外，大巨蛋秀泰影城與多次入選亞洲50大亞洲最佳酒吧的BAR MOOD合作，將國際級調酒文化引進影城，推出三款台灣味特調，包含以威士忌為基底並加入東方美人茶風味的「東方餘韻」、結合威士忌與桂花及山楂的「桂月方華」、將茉莉花茶、菊花與紫蘇元素注入琴酒的「茉莉幻夢」，為觀影體驗增添微醺快感。

大巨蛋秀泰影城擁有7大特殊影廳、頂級杜比與4DX規格。（圖／品牌提供）

與大巨蛋相隔不遠的「誠品生活松菸音樂館」則是迎來首場獨家特企「聽覺視界視聽展」，除了有價值700萬台幣的163吋MicroLED巨幕將於11/5震撼亮相，以自體發光技術展現極致光影細節，帶你解鎖家庭影院的頂級享受，現場更匯集超過2萬張全新/ 二手黑膠、CD及7大國際音響品牌，從初階入門的台灣音響大廠音譜利「TP-100藍牙黑膠唱盤+喇叭音箱組合」到有如藝術品的奧地利質感黑膠唱盤Pro-Ject「Peanuts史努比75週年紀念款」、美國傳奇搖滾歌手貓王90週年限定「ELVIS Turntable限量特別版」全收錄，還有採用純手工製作MC唱頭的英國經典工藝品牌Rega「Planar 8 PRO高階黑膠唱盤」，展現匠人對於細節的極致追求。

700萬台幣的163吋MicroLED巨幕將於11.5震撼亮相，帶你解鎖家庭影院的頂級享受。（圖／精研國際提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

