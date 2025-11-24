大巨蛋要迎接少女時代？潤娥俏皮回應惹暴動 現場粉絲直接炸裂

記者林宜君／台北報導

潤娥睽違多年再度來台。（圖／翻攝自潤娥IG）

南韓天后潤娥睽違多年再度來台，昨（23）日在台北舉辦「Bon Appétit，Your Majesty」見面會，與粉絲共度近2小時。現場不只重現《暴君的廚師》名場面，更被問到少女時代出道20週年是否有機會「站上台北大巨蛋」。潤娥也終於鬆口，給出讓粉絲又驚又喜的答案。潤娥此次以《暴君的廚師》女主角「延志永」形象亮相，談及接下該角色的原因時，她笑說即使害怕火焰也想和導演張太侑合作，因此努力學習火焰料理技巧。

潤娥拍戲期間不但克服恐懼，也因熱愛料理讓拍攝過程格外投入。（圖／翻攝自潤娥IG）

潤娥拍戲期間不但克服恐懼，也因熱愛料理讓拍攝過程格外投入。活動中，潤娥驚喜獻唱該劇OST〈I find you〉，更以中文向全場粉絲深情喊話：「大家要好好吃飯，也要好好照顧身體，我會一直想著你們，我愛你們。」因自覺發音不夠滿意，潤娥又再用中文重複一次，讓台下粉絲激動爆叫，甚至有男粉直接大喊韓文表白，惹得潤娥笑開懷。互動遊戲環節中，粉絲抽到《暴君的廚師》第6集「掌院署」名場面，潤娥也瞬間猜中答案，默契滿分。拍照時間更變換多種造型，從拿起炒鍋重現廚師英姿，到戴上兔子髮箍擺POSE都毫不設限，男粉絲激動大喊「太漂亮了」，全場尖叫不斷。

少女時代明年將迎來出道20週年，被問到是否會把紀念演唱會搬進台北大巨蛋，潤娥先是賣關子說：「我也不知道。」接著又俏皮補充，自己一直都很想來。（圖／翻攝自潤娥IG）

當天潤娥還親手做了一份「潤娥三明治」，加入花生醬、生菜、番茄、火腿、蘋果、蛋沙拉與起司，好奇的粉絲搶著想吃。潤娥則用手機拍下粉絲排字應援，感性表示：「謝謝大家一直為我的作品加油，我會帶著新的作品回來，一定要健健康康等我。」而外界最關注的焦點，是少女時代明年將迎來出道20週年，被問到是否會把紀念演唱會搬進台北大巨蛋。潤娥先是賣關子說：「我也不知道。」接著又俏皮補充，自己一直都很想來，讓全場瞬間暴動，也讓粉絲看見少女時代回歸、甚至唱進大巨蛋的可能性。

