大巨蛋選址規畫還要等半年 議員憂「別讓蓋一顆蛋的費用漲成兩顆蛋」

新北市議會市政總質詢昨起由國民黨黨團議員輪番質詢。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市議會國民黨團議員五日市政總質詢，針對大巨蛋選址進度規劃還要等半年，擔心「別讓蓋一顆蛋的費用漲成兩顆蛋」；市長侯友宜坦言，大巨蛋案城鄉局仍在細部計畫中，目前已委託專業公司規劃，若下周能順利結標，至少還需要半年準備時間。不過他強調「既然要做，就要比「之前的」巨蛋做得更好」。

國民黨議員洪佳君質詢目前新北市大巨蛋選址進度如何！並認為，選址後還有很多具體事項要進行，針對北市大巨蛋試營運後發生哪些問題，新北市府似乎沒掌握如何因應？

洪佳君表示，既然說要做到最好，不能什麼規劃都交給委外專業公司，對於北市大巨蛋漏水問題等「前車之鑑」也應研議該如何因應，不能完全付之闕如。提醒市長，應盡快宣布、盡快規劃細部內容，工程越晚越貴，別讓蓋一顆蛋的費用漲成兩顆蛋。

黨團書記長王威元則提出三點建議，首先應研析其他巨蛋的營運經驗，特別是台北大巨蛋試營運後出現的問題及因應之道；其次，不應過度依賴外包，也不能將所有規劃完全交由委外公司處理，市府必須有自己前瞻主導的思維。第三，近期營建工料成本不斷上揚，市府應盡快完成先期評估，早點讓巨蛋開始興建，才能善用有限的資源孵出一顆真正的「好蛋」。

侯友宜答詢表示，細部計劃做好就會宣布，公布細部計劃後要接受外界檢驗、要向未選中地點說明理由，相關規劃屆時都要明確告知大眾，最晚明年上半年一定會確認選址地點，期間盼不要給專業評估小組太多壓力，讓他們謹慎做好評估。