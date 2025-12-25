大巨蛋開唱倒數5天！蔡依林全力備戰彩排 宣布推出快閃店暖身

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

JOLIN 即將在本月30、31日及明年1月1日一連3天登大巨蛋開唱，陪歌迷送舊迎新的她，特別於平安夜無預警宣布，將在大巨蛋開唱前的週末搶先推出 「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」，透過展示演唱會視覺概念的展覽空間、粉絲打卡互動空間、周邊商品販售。

JOLIN 大巨蛋開唱前夕先派遣《PLEASURE》POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙》為演唱會提前暖身。（圖／凌時差 提供）

此次快閃艙以演唱會名稱《PLEASURE》為核心概念，結合演唱會視覺及世界觀與周邊商品，精心打造沉浸式體驗專區。現場不僅一次完整展出 JOLIN《PLEASURE》專輯中以「七宗罪」為靈感所拍攝的前衛時尚大片，包括氣勢磅礴的「七罪花園版」與象徵蛻變的「愉悅重生版」中的各型態愉悅女神面貌完整呈現，更驚喜曝光 演唱會視覺概念唯美造型，搭配此次《PLEASURE》演唱會官方各項周邊商品展示，讓粉絲彷彿親身走進 JOLIN 所構築的愉悅宇宙，以沉浸式體驗 感受專輯與演唱會交織而成的完整世界觀。

廣告 廣告

「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」將於27日至明年1月1日每日10點至19點 在遠東Garden City門口廣場登場。活動當天9點起可開始排隊，9點30分依序發放入場整理券，並於10點起分梯次入場。為維持最佳體驗品質，每梯次限15人，體驗時間為30分鐘，若錯過叫號則須等待現場梯次結束後再依序入內。快閃艙內以展示與拍照為主，所有周邊商品的下單與取貨，則可至艙外的周邊販售區「站點 A」 辦理，提醒歌迷把握時間、提早到場，才能完整感受愉悅女神為大家準備的耶誕驚喜。 而演唱會3天在大巨蛋B2 GATE5附近也特別加開「站點B」讓歌迷一進場就能先搶一波周邊。

蔡依林為首次大巨蛋開唱全力備戰。（圖／凌時差提供）

隨著演唱會倒數讀秒，JOLIN彩排行程也全面進入白熱化階段，自結束11月赴美閉關魔鬼訓練的行程的她隨後即馬不停蹄地回台繼續排練，更於月中開始提前進入大巨蛋做實地彩排，不僅從舞蹈走位、視覺轉場到每一首歌的情緒鋪陳都親自把關，更悄悄把生活切換成「全力備戰模式」，連休假在家都密集練舞，並與團隊討論反覆調整舞台細節，一刻不得閒的JOLIN連平安夜都 獻給彩排，就是希望力求在登上大巨蛋的那一刻。





更多FTNN新聞網報導

《KPop 獵魔女團》官方快閃店登場！將於明年登陸台北 限定周邊公開

第40屆金唱片頒獎典禮倒數1個月！蔡依林、許光漢擔任頒獎嘉賓

海邊最美風景！蔡依林全透視魚尾禮服太辣了 濕身誘惑藏不住好身材

