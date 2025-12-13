大巨蛋開臨時會談2026提名？黃國昌回應了

▲黨代表連署開臨時會談2026提名，民眾黨主席黃國昌表示，大巨蛋不能舉辦政治活動。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前發言人李有宜在11月30日宣布退黨後，民眾黨黨內提名制度浮上檯面。黨代表卓志鋼近日發起連署，主張召開臨時黨代表大會，要求明確訂出提名名單公布時程，連署書中更提及擬在台北大巨蛋開會，引發黨內外熱議。對此，黃國昌今日再度重申，「民眾黨代表僅151位，且大巨蛋不能舉辦政治活動」。

黃國昌今日在中央黨部受訪回應時事議題，針對黨代表連署一事，黃國昌表示，台灣民眾黨是1個非常有制度的政黨，黨代表他們有人要連署那就連署，他從來也沒有去干預，或者是介入，只是昨天好像有媒體朋友也問他，他也去問了一下，發現說有黨代表要連署，要在大巨蛋，然後開臨時的黨代表大會，「我聽了有一點驚訝，因為我們的黨代表總共是151位，在大巨蛋開黨代表大會，這個構想當然很有創意，但恐怕也要注意到大巨蛋目前沒有開放進行政治的活動」。

黃國昌說，針對有關於縣市議員的提名，就是按照今年夏季所通過的提名條例，依照這個提名條例、相關的程序以及機制，目前都在逐步進行當中，提名的原則一開始也跟大家講，先易後難，簡單的先處理，難的放在後面。

黃國昌表示，如果跟其他兩大黨相比的話，民眾黨的議員提名作業應該是最快的，他到目前所掌握到的資訊，民眾黨議員的提名作業是3個主要政黨裡面跑的最前面、最快的，至於說每一個選區提名什麼時候會成熟，他們一定要尊重地方上面主委的意見，因為每一個地方都有地方層級的選舉對策委員會，他們要去進行相關的提名以及評鑑，以及如果有多人角逐的協調，跟接下來如果有競爭的初選。

黃國昌指出，初選的規則從頭到尾都很清楚，全民調沒有什麼只問黨員的，沒有這種事情，就是全民調，那也請大家稍安勿躁，民眾黨不僅跑得快，接下來一波一波不會停止下來的，民眾黨是一個非常有制度，而且非常有節奏的在進行有關議員提名的作業。

