大巨蛋12萬張票30秒搶光！鄧紫棋緊急宣布加場 搶票還有機會

鄧紫棋將於4月來台開唱。Live Nation Taiwan提供

「香港天后」鄧紫棋人氣火力全開，首度攻進台北大巨蛋就締造驚人紀錄！她將於4月10日至12日一連三天舉辦「G.E.M. 鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0」，門票今（7日）上午11點全面開賣，總計約12萬張票券短短30秒內全數秒殺。對此，主辦單位稍早宣布緊急加開場次了！

門票今透過三大售票平台同步啟售，不少歌迷準時卡位仍搶不到票，社群哀號聲不斷，「點進去只看到轉圈就沒了」、「系統直接當機，完全搶不到」等留言瞬間洗版，也讓「鄧紫棋秒殺」、「大巨蛋搶票」等關鍵字掀起熱烈討論。

加場4萬張門票開賣時間曝光

面對粉絲熱情支持，演唱會主辦Live Nation Taiwan緊急宣布好消息，確定於2026年4月9日（星期四）加開一場，達成台北大巨蛋連唱四天的壯舉，讓更多歌迷有機會進場朝聖。加場門票將於11日上午11點開賣，預料再掀一波搶票大戰。

暌違7年再度來台開唱，鄧紫棋此次帶來全面升級的2.0版本世界巡演，同時也成為大巨蛋啟用以來首位舉辦個人演唱會的香港歌手。該巡演成績亮眼，不僅登上全球女歌手單輪巡演票房歷史TOP2，累計場次已達149場並持續增加，持續刷新亞洲歌手巡演紀錄，氣勢銳不可擋。

