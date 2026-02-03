大巨蛋Garden City趕5月前登場 黃晴雯衝576億營收有底氣

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯今（3）日主持新春記者會，面對2026年零售變局，她釋出強烈信心，宣布今年全台SOGO營收目標定為576億元，較去年的520億元大幅成長；針對市場關注的「大巨蛋Garden City」最後一塊拼圖，黃晴雯也證實，為求審慎過關，全區完整開幕時程將鎖定在5月前。

餐飲先行奏效 「潮美食公園」成最強後盾

不同於過去百貨「整棟開好才見客」，SOGO大巨蛋採取分區開幕策略相當成功。首波14家主題餐廳（潮美食公園）早已率先營運，成功以「夜經濟」與「全天候餐飲」模式，在沒有百貨零售支撐的情況下，單靠餐飲便吸引大量人流。

黃晴雯指出，這14家餐廳的成功經驗證明了「消費聚落」策略的可行性。即便目前出國潮持續，但消費者對於「具備獨特體驗」的國內餐飲需求依然強勁，這批先行部隊穩定的聚客力，成為SOGO今年衝刺576億元營收的重要基石。

全區5月合體 人流變金流的最後一哩路

雖然餐廳表現亮眼，但要達成Garden City全年100億元的營收潛力，仍需仰賴「百貨零售」本體的加入。黃晴雯坦言，由於商場量體大且安檢嚴格，SOGO 抱持「寧可慢，不能亂」的態度，預估全區開幕時間將趕在5月前。

這意味著，從5月起，原本僅為了吃飯、看球賽而來的消費者，將有更多「留下來購物」的理由。市場分析，隨著5月全區到位，SOGO 將能把過去兩年累積的餐飲人流，進一步轉化為零售金流，不僅補足上半年百貨檔期的缺口，更將無縫接軌暑假旺季。

AI助攻內需 看好台灣經濟成長逾4％

談及整體景氣，黃晴雯引用台經院數據指出，受惠於AI產業熱潮與股市紅利，預估2026年台灣經濟成長率將達4.05％。她強調，台灣消費者已建立「國內外分流」的消費邏輯，在股市財富效應下，「消費者的荷包是準備好的。」SOGO今年將透過「大巨蛋全區合體」與「既有店改裝」的雙引擎，力拚雙位數成長，穩坐東區霸主地位。