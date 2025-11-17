大師兄丟「館長黑料截圖」 遭網酸：重點在哪？

娛樂中心／李筱舲報導



近日，成吉思汗健身俱樂部創辦人兼網紅館長（陳之漢），捲入昔日戰友及高階主管的大規模爆料風波。前元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉在直播中指控館長涉及金錢糾紛、性騷擾及經營不當等爭議，而館長則強烈否認所有指控。李慶元在今（17）日一早就在臉書發文，PO出一張2013年朋友抱怨館長的對話截圖。但網友看完後表示不解，一面倒留言表示：「所以哩？」、「講重點好嗎」。





「大師兄」李慶元今（17）日一早在臉書再發一則貼文還直接點名「陳先生」，內文寫道：「陳先生，早上好，由於這幾天都在上班做蛋捲比較忙，今早比較有空閒，所以早晨先一發嘍」，還標註一推hashtag「#排副就是陳先生以前綽號、#原來以前你的X6是這樣來的喔、#你以前待過的公司、#也是以前相處打拼的兄弟傳給我的、#你人緣真是好」，文中還附上一張2013年朋友抱怨館長的對話截圖。

截圖的訊息內容，涉及一筆投資糾紛，涵蓋仲介費、車輛購買與維修費用，以及對合夥人館長行為的不滿。訊息指控，館長在簽約時承諾沒問題，對方（傳訊者）才付仲介費，但投資至今不僅未獲利，反而已支出超過1000萬元，同時也質疑館長未實際參與工作卻領薪水，並懷疑他已收取仲介費。訊息中還提到，自己（傳訊者）支付了一輛400多萬的X6費用，甚至連後來引擎維修30多萬的費用也自行支付。最後還得知館長在背後說自己（傳訊者）的壞話，令其（傳訊者）失望。

雖然李慶元似乎意圖揭露過往內幕，但內容的細節含糊不清，原文僅提供零散片段，讓網友們越看越不懂，回應表示：「所以哩？」、「這一篇是指控哪一個部分?」、「有點對不上之前的」、「開始邏輯錯誤了」、「講重點好嗎」、「不是⋯哥，我等你這麼久，你po這是要表達？」也有人將討論拉回他與館長的金錢糾紛，「100萬要還了嗎？」、「欸你不就自己到處欠人錢」、「100萬快還排副，不然他要告你耶，為你擔心」。

