大師兄再出手「丟館長黑料」！全場看傻：是不是沒招了？

「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元毀滅式爆料，雙方不斷隔空交火。今（17）日李慶元再度發文，PO出一張朋友12年前抱怨館長的內容，不過內文沒頭沒尾，讓網友全都看了霧煞煞，表示「所以呢？」

李慶元在臉書發文表示，「陳先生早上好，由於這幾天都在上班做蛋捲比較忙，今早比較有空閒，所以早晨先一發嘍。」並附上一段對話截圖酸館長，「原來以前你的X6是這樣來的喔，你以前待過的公司，也是以前相處打拼的兄弟傳給我的。」

從對話中看到，雙方似乎涉及投資糾紛，因為簽約時館長說沒問題，所以傳訊者才付仲介費，總共花了1000多萬，接著質疑館長沒做事卻領薪水，認為對方從中賺取仲介費，雙方似乎合作得很不愉快。

但因為整段對話缺乏脈絡，且是2013年的對話，讓網友看了一頭霧水，在留言處狂刷「所以哩？」還有人說，「不要放一些看不太懂的東西啦」、「10幾年前的事，好累喔」、「你是不是快沒招了，欠館長的錢要不要還」、「很煩，你可以整理出來脈絡一次說清楚嗎？這沒頭沒尾誰看得懂。」

