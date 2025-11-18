大師兄再出手！直球對決館長：這局不是你倒就是我倒

館長開直播回應。（圖／翻攝自YouTube館長惡名昭彰）





網紅館長（陳之漢）遭前員工「大師兄」李慶元與公司總監吳明鑒爆料金錢糾紛及性騷擾等爭議，對此，李慶元於昨（17日）晚間針對館長15日的回應提出「7大反擊」，並放話「這局，不是你倒就是我倒！」

李慶元在臉書表示「陳先生，我不像你是位資深的網紅，那麼懂得操做手段跟帶風向，也沒有像你臉皮厚到去情勒大家，我只會實話實說，讓大家看清你的為人」，直指館長「滿嘴謊言」、「直播演戲流淚」，痛批他不配當網紅及公眾人物。

李慶元再指控，館長10多年來的善舉與捐款，「大多數都是公司股東的錢，來塑造你這10幾年的假人設」。

對此，李慶元針對館長15日的回應提出7大反擊：

（1）館長說李慶元恐嚇，李慶元回應「那你為什麼不敢提告？這不像你的行事作風」

（2）館長說蛋捲機器是李慶元找的，李慶元回應「你有什麼證明？」

（3）如果蛋捲配方是你（館長）的，李慶元回應「你為何不接下來做？我們原班底會離開，以你現在打出的悲情牌，生意一定嚇嚇叫。」

（4）館長說大胖跟李慶元不好，李慶元回應「那為什麼大胖全家有時候都會來夜市找我聊天。」

（5）館長說公司全員工都跟李慶元不好，李慶元回應「那為什麼還會有離職員工跟在職員工都會來夜市找我聊天。」

（6）李慶元提及「館長一人有三台車，G63也是租賃的、也算公司資產，為何最後變為個人？」

（7）李慶元最後喊話館長來場雙直播，文末更強調，「這件事情，我原本就是協助排解而已，我有對你錄音嗎？但這都沒有關係了，這局，不是你倒就是我倒」。



