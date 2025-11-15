大師兄再開炮！控館長為維持人設「反咬他恐嚇」 大師兄嘆心寒「預告將有更猛爆料」
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導
成吉思汗健身俱樂部前元老級員工「大師兄」李慶元對網紅館長（陳之漢）進行毀滅式爆料，內容引發網友高度關注。今（15）日晚間，李慶元再度發文還原多年來與館長的合作關係，強調自己長期負責公司內外大小協調事務，如今卻遭指控恐嚇，令他深感心寒。他表示，健身房、便當店和蛋捲店的許多決策與經營安排皆由館長主導，但外界認知與事實仍有落差，因此決定公開錄音及相關資料，以維護自身、總監吳明鑒及小偉的名譽，另外還有其他資料跟證據，會陸續整理上傳，對外公開。
李慶元回憶，他與館長最初因打拳結識，合作創立健身房第一家蘆洲館時，館長當時沒有資金，因此由他與總監負責調度。這幾年間，無論是公司內部營運，或蘭小明、金鋼刀、林口衝撞事件、統促黨等外部糾紛，他都親自協調處理，盡力避免事件擴大，影響品牌形象。他強調，「我不單單只是副總管理內部員工跟營銷，還要幫你處理外面一些疑難雜症」。
他也提到，曾多次協調館長與「大胖」之間的糾葛，但仍無法阻止兩人的決裂。長期處理棘手問題讓他身心俱疲，一度提出離職，但館長挽留，並要求他協助便當店與蛋捲店的經營，甚至兼任貼身隨扈。他指出，外界誤以為這些店面是館長「送給他的」，但實際上並非如此，過去面對外界詢問時只能苦笑帶過。
隨著合作時間拉長，李慶元坦言心中疑問愈來愈多。他曾與總監閒聊過往購車、薪資待遇等細節，卻發現與館長早期的說法完全不一樣，令他十分傻眼。本想翻頁重來，以白紙黑字保障未來的合作關係，卻沒想到爆出爭端。
他指出，館長出國期間，小偉告知他陳氏夫妻交辦的某些事項，他本意是等館長返台後，再讓三人面對面溝通，化解誤會。然而這段協調卻被指控為恐嚇，使他感到錯愕。他強調，多年來處理大小事件「沒有功勞也有苦勞，沒有苦勞也有疲勞」，如今卻被反指恐嚇，館長只為維護自己的網路人設，讓他十分心寒。
針對外界討論的金額問題，李慶元也逐一澄清。他指出，所謂的「3000萬」是本來就該退還給隱形股東的資金，有單據證明；而「2000萬」則是館長與小偉自行討論的金額，他未參與其中。至於100萬，則是他與館長之間的調度款項，「一開始處理小偉跟總監股金的事，我的角色就是幫忙協調，結果換來，你為了你網路良好的人設，反咬我恐嚇？」
李慶元表示，他選擇錄音是因為預料館長可能會以網路聲量扭曲事件全貌，因此決定陸續公開錄音與資料證據，以捍衛自己、總監與小偉的清白與名譽。他無奈表示：「我都能放下身段在夜市賣雞蛋糕了，你真的覺得我是看錢看那麼重的人嗎？」
更多FTNN新聞網報導
爆館長黑料！大師兄遭反咬恐嚇取財 最新發聲怒嗆提告：不爽針對我就好
「他們就是在毀我人設！」 館長直播激動怒喊：不要交到這種朋友
「我真的不想流眼淚！」 館長直播談及老婆哽咽：很抱歉把她牽連進來
其他人也在看
表面稱兄道弟！館長「被問1事」怒噴蔡衍明、汪小菲 錄音檔曝光
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長陳之漢近日遭成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉接連爆料，多項指控包括介入他人感情、性...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
「我真的不想流眼淚！」 館長直播談及老婆哽咽：很抱歉把她牽連進來
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長（陳之漢）近日遭到元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉毀滅式爆料，包括要求特助小偉拍攝生殖器照片，...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
館長遭前員工爆猛料！經營健身房心聲再被挖
[NOWnews今日新聞]知名網紅「館長」陳之漢近日再度捲入風波，昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，近日開直播進行「毀滅式爆料」。回顧館長經營健身房的過程，先前他曾...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
館長被爆找員工睡館嫂！反控「他拿性X片」勒索2000萬 昔護妻PO爆乳照被挖出
網紅館長陳之漢昨（14日）被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，開直播「毀滅式爆料」，除了金錢糾紛外，對小偉堪稱謎片NTR劇情的性騷擾也曝光，如今館長與老婆房中情趣引發關注，昔日護妻、愛妻史也跟著曝光。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
認抱著老婆「哭得像孩子一樣」…館長駁NTR忍淚：她真的是無辜的啦
網紅館長（陳之漢）14日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元爆料，要求高階主管小偉拍私密照，甚至逼員工和妻子發生性關係等，導致館長妻子也牽連其中。對此，館長強忍淚水開直播坦言，對妻子充滿愧疚，並表示事件爆發後，自己在愛妻懷裡哭得像個孩子一樣，沒想到，對方竟反過來安慰他。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
遭毀滅式爆料！館長直播自清：看全世界相信誰
知名網紅「館長」陳之漢昨（14日）遭成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元爆料，指控內容圍繞在金錢糾紛、私德敗壞與雙面人設，館長昨晚間也開直播回應不實指控，相關事件在網上曝光引發討論，有不少網友紛紛猜測，館長是不是被員工背刺，甚至認為有他人指使要來抹黑造謠。中天新聞網 ・ 22 小時前
幫館長擦屁股10多年「被反咬恐嚇討千萬」 昔日戰友心寒：所以才錄音自保
網紅館長陳之漢昨（14日）遭成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉直播踢爆黑料，內容真偽雖還無法判斷，但雙方隔空互槓引起網友高度討論。今晚（18日）李慶元發長文感嘆，合夥健身房10多年來，他除了擔任公司副總負責管理和營銷，還要幫館長處理一堆疑難雜症，沒有功勞也有苦勞。他本想好聚好散，館長卻為了保住良好人設，抹黑他恐嚇千萬，令他非常心寒。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
館長遭爆叫員工X老婆！陳沂驚呼根本黑道NTR 揭開1疑點：有可能是真的
網紅館長（陳之漢）近日深陷連環爆料風暴，昔日心腹「小偉」指控他要求傳私密照、甚至叫自己「去家裡X館嫂」，醜聞內容獵奇程度宛如日本 NTR 片情節，引發社群炸鍋。網紅陳沂今（15）日也加入戰局，在社群火力全開評論這場風暴，笑說「館長只能脫褲自清了。」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
館長被爆3公分「找小偉X館嫂2次」 謎片劇情太獵奇！陳沂提1疑點揭真實性
「館長」陳之漢昨（14日）被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，開直播「毀滅式爆料」，除了金錢糾紛外，甚至還爆館長要求小偉傳生殖器照片給他，以供館長以及老婆「館嫂」房事助興，以及叫「小偉去X她（自己老婆）」高達2次，超荒唐的爆料曝光，引發各界質疑真實性。對此，陳沂也大呼上述「NTR」故事實在太離奇，但又認為館長的態度又讓人覺得可能是真的。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
要求員工拍私密照給妻子看！館長遭毀滅式8爆料 反控被勒索
要求員工拍私密照給妻子看！館長遭毀滅式8爆料 反控被勒索EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
黃大謙走鐘獎饒舌超炸！直接上台嗆：我不用人民幣 網友全嗨翻
YouTuber界的年度盛事走鐘獎15日舉辦，創作者們各個盛裝出席，開場表演則有Gummy B演出，他帶來超炸的饒舌表演，表演到一半走下台驚喜邀黃大謙同台演出，黃大謙改歌詞唱出「我不用人民幣也不用文化補助」，讓網友們嗨翻。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台派前輩捐出珍藏力挺！台灣基進：拼搏中國極權的路上絕不忘初衷
[Newtalk新聞] 台灣基進迎戰2026年地方選舉，15日舉辦募款餐會。台灣基進發文寫道：「我們感謝所有前輩、先進以及有志的支持，過去一年對台灣基進來說是艱困的一年，諸君的支持，是台灣基進繼續一往向前的動力，餐會招待若有不週，也望海涵，續予指教。謹記每一份的信任與寄託，在這條守護台灣民主、拼搏中國極權的路上，台灣基進絕不忘初衷。」 募款餐會集結時代力量、小民參政歐巴桑聯盟與台灣綠黨代表，宣示本土在野小黨的合作行動。台灣基進強調：「面臨『紅藍白』從國會到地方，全面『促統戰線』的逼催，台灣今日形勢之危累更甚，我們迫切需要本土執政、本土在野以及獨派社團，再一次的精誠團結。」 台灣基進指出，感謝台灣國家聯盟、前總召吳樹民與現任總召郭重國提供「牽手護台灣」紀念金銀胸章義賣。在時任總統陳水扁、本土在野領袖前總統李登輝及擔任「牽手護台灣」總指揮、彼時台獨聯盟主席黃昭堂的通力合作下，2004年的「228百萬人手牽手護台灣」團結本土執政黨、本土在野以及獨派社團，一起守下艱辛的2004年本土政權保衛戰。 台灣基進續指，感謝台獨聯盟主席陳南天提供珍藏三十年的獨台會案學運紀念印拓。1991年清大與台大等五新頭殼 ・ 18 分鐘前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
走鐘獎／館長遭爆「找員工睡老婆」！蔡阿嘎1句話開酸
走鐘獎／館長遭爆「找員工睡老婆」！蔡阿嘎1句話開酸EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
遭館長反擊討兩千萬封口費！ 大師兄「心寒」預告：將公開更多資料佐證
李慶元在臉書發文中回顧，兩人最初因打拳而結識，後續因有共識而開了健身房。在開設第一家蘆洲館時，因館長沒有資金，由他與總監負責調度，後續十多年來公司發生的事，館長也是透過他去執行操作。期間遭遇蘭小明、金鋼刀、林口事件、統促黨事件等爭議，都是他從中協調處理，...CTWANT ・ 11 小時前
館長直播駁爆料！直言「青鳥攻擊的超級用力」 點名八炯：他不會放過這個機會
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長（陳之漢）近日遭到3名元老級員工毀滅式爆料，消息一出引發各界譁然。對此，館長繼先前全盤否認後，今（15）日晚間他...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
「大師兄」遭反咬恐嚇 細數館長過往怒：讓人心寒
「大師兄」遭反咬恐嚇 細數館長過往怒：讓人心寒EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 1 天前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前