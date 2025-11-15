大師兄再開炮！控館長為維持人設「反咬他恐嚇」 大師兄嘆心寒「預告將有更猛爆料」

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部前元老級員工「大師兄」李慶元對網紅館長（陳之漢）進行毀滅式爆料，內容引發網友高度關注。今（15）日晚間，李慶元再度發文還原多年來與館長的合作關係，強調自己長期負責公司內外大小協調事務，如今卻遭指控恐嚇，令他深感心寒。他表示，健身房、便當店和蛋捲店的許多決策與經營安排皆由館長主導，但外界認知與事實仍有落差，因此決定公開錄音及相關資料，以維護自身、總監吳明鑒及小偉的名譽，另外還有其他資料跟證據，會陸續整理上傳，對外公開。

李慶元今（15）日晚間再度發文還原多年來與館長的合作關係。（圖／翻攝李慶元臉書、館長YouTube）

李慶元回憶，他與館長最初因打拳結識，合作創立健身房第一家蘆洲館時，館長當時沒有資金，因此由他與總監負責調度。這幾年間，無論是公司內部營運，或蘭小明、金鋼刀、林口衝撞事件、統促黨等外部糾紛，他都親自協調處理，盡力避免事件擴大，影響品牌形象。他強調，「我不單單只是副總管理內部員工跟營銷，還要幫你處理外面一些疑難雜症」。

他也提到，曾多次協調館長與「大胖」之間的糾葛，但仍無法阻止兩人的決裂。長期處理棘手問題讓他身心俱疲，一度提出離職，但館長挽留，並要求他協助便當店與蛋捲店的經營，甚至兼任貼身隨扈。他指出，外界誤以為這些店面是館長「送給他的」，但實際上並非如此，過去面對外界詢問時只能苦笑帶過。

隨著合作時間拉長，李慶元坦言心中疑問愈來愈多。他曾與總監閒聊過往購車、薪資待遇等細節，卻發現與館長早期的說法完全不一樣，令他十分傻眼。本想翻頁重來，以白紙黑字保障未來的合作關係，卻沒想到爆出爭端。

他指出，館長出國期間，小偉告知他陳氏夫妻交辦的某些事項，他本意是等館長返台後，再讓三人面對面溝通，化解誤會。然而這段協調卻被指控為恐嚇，使他感到錯愕。他強調，多年來處理大小事件「沒有功勞也有苦勞，沒有苦勞也有疲勞」，如今卻被反指恐嚇，館長只為維護自己的網路人設，讓他十分心寒。

針對外界討論的金額問題，李慶元也逐一澄清。他指出，所謂的「3000萬」是本來就該退還給隱形股東的資金，有單據證明；而「2000萬」則是館長與小偉自行討論的金額，他未參與其中。至於100萬，則是他與館長之間的調度款項，「一開始處理小偉跟總監股金的事，我的角色就是幫忙協調，結果換來，你為了你網路良好的人設，反咬我恐嚇？」

李慶元表示，他選擇錄音是因為預料館長可能會以網路聲量扭曲事件全貌，因此決定陸續公開錄音與資料證據，以捍衛自己、總監與小偉的清白與名譽。他無奈表示：「我都能放下身段在夜市賣雞蛋糕了，你真的覺得我是看錢看那麼重的人嗎？」

