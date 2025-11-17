大師兄反擊館長直播 驚揭他捐錢做善事真相「假人設」
即時中心／潘柏廷報導
網紅「館長」陳之漢陷入元老級前員工、綽號「大師兄」李慶元的毀滅式爆料中，而內容便是指控館長涉嫌性騷、10多年前以性器官短小為由逼員工「小偉」與館嫂發生關係、收取中國資金等爭議；館長則是本（11）月15日開直播澄清，還稱李慶元恐嚇等事。不過，李慶元今（17）日晚間痛批館長10幾年捐的錢、所做的善舉，大多數都是公司股東的錢塑造對方10幾年的假人設，還一一用文字回覆館長直播提的問題。
李慶元今晚在臉書先以「陳先生」稱呼館長，並說自己不像館長是位資深的網紅，那麼懂得操做手段跟帶風向，也沒有像館長臉皮厚到去情勒大家，「我只會實話實說，讓大家看清你的為人，滿嘴謊言、直播演戲流淚、演技真是厲害」。
接著，李慶元直批館長不配稱為網紅，更不配當一位公眾人物，「你這10幾年來，所捐的錢、所做的善舉，大多數都是公司股東的錢，來塑造你這10幾年的假人設」。
針對館長本月15日直播說的幾個問題，李慶元更一一用文字回覆，第一，館長說他恐嚇，「那你為什麼不敢提告（這不像你的行事作風）」；第二，館長說蛋捲機器是館長找的 ，「你有什麼證明」；第三，如果蛋捲配方是館長的，「你為何不接下來做，我們原班底會離開（以你現在打出的悲情牌 生意一定嚇嚇叫）」。
他繼續說，第四，館長說大胖跟李慶元不好，「那為什麼大胖全家有時候都會來夜市找我聊天」；第五，館長說公司全員工都跟李慶元不好，「那為什麼還會有離職員工跟在職員工都會來夜市找我聊天」；第六，館長一個人有三台車耶，就連G63也是租賃的也算是公司資產，為何最後變更為個人；第七，還是兩人來場雙直播，直球對決。
李慶元再重申，這件事情原本就是協助排解而已，「我有對你錄音嗎，但這都沒有關係了，這局，不是你倒就是我倒」；最後他強調，館長不是台灣英雄更不是台灣人的驕傲，也請網友大力分享叫陳先生直播解釋解釋。
