大師兄回來了！林智勝「球場合體滅火器」掀全場應援 激動喊：我快哭了
記者徐珮華／桃園報導
樂團「滅火器」領銜策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」22、23日在樂天桃園棒球場登場，首日擔任開場演出的他們，昨（23）日壓軸為活動劃下圓滿句點。滅火器不僅驚喜合體「玖壹壹」，還加碼邀請今年9月引退的「大師兄」林智勝，讓身為資深棒球迷的滅火器主唱楊大正激動直呼快落淚，更形容對方在他心中是一位「非常非常偉大的球員」。
滅火器與玖壹壹兩大天團首度聯手演出，受訪時回憶起合作契機，原來是玖壹壹健志今年接觸高爾夫球，透過共同球友結識楊大正。雙方今年10月結束某場演出後，玖壹壹春風表示自己相當喜愛滅火器2016年的作品〈曾經瘋狂〉，隨即主動提出想在火球祭合唱，因此促成這次難得的跨團合作。
此外，滅火器特別為演出設計結合棒球元素的歌單，向去年在12強賽事奪下世界冠軍的台灣隊致敬。林智勝登場將現場氣氛推向最高潮，他也坦言聽到前一首〈曾經瘋狂〉時差點落淚：「我跟鋒哥（陳金鋒）相處蠻久了，他後來沒上場，但他的精神一直留在Lamigo。謝謝滅火器邀請我上來，從上往下看各位歌迷和球迷。以前我是從下往上看，看到隊友和對手不會這麼緊張，但謝謝滅火器讓我看見你們。」
楊大正隨後邀請全場1.5萬名觀眾，在林智勝最熟悉的球場為他最後應援，還不忘打趣表示「這個加油不是為你加油，是你唱歌要加油」。應援聲瞬間點燃全場，林智勝忍不住直呼「我真的快哭了」，接著與滅火器合唱伍佰和China Blue的〈鋼鐵男子〉，現場氣氛熱血又感動。
