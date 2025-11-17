大師兄揭館長「10幾年假人設內幕」 列7點反擊：這局不是你倒就是我倒

娛樂中心／林昀萱報導

網紅館長（陳之漢）14日被元老級員工、綽號「大師兄」李慶元等人毀滅式爆料，10年前曾要求特助拍照給館嫂助興，一系列誇張消息曝光後，引起大批網友討論。他16日晚間再度開直播強勢回應，否認所有性騷擾與不當行為指控，痛斥遭3人勒索恐嚇多年。對此，李慶元17日再開撕館長「10幾年假人設」，並列出7點回覆館長的指控。

李慶元17日晚間在臉書發文，以「陳先生」稱呼館長表示：「我不像你是位資深的網紅，那麼懂得操做手段跟帶風向，也沒有像你臉皮厚到去情勒大家，我只會實話實說，讓大家看清你的為人。」李慶元痛斥館長滿嘴謊言、直播演戲流淚演技厲害，不配稱為網紅，更不配當一位公眾人物，「你這10幾年來所捐的錢、所做的善舉，大多數都是公司股東的錢，來朔造你這10幾年的假人設」。

針對館長近日直播的控訴，李慶元也列出7點回擊。第一，館長控訴他恐嚇，李慶元反問「那你為什麼不敢提告？這不像你的行事作風」；第二，館長說蛋捲機器是他找的李慶元要求提出證明。第三點他繼續追問，既然蛋捲配方是館長找的，為何不接下來做？原班底會離開，以館長現在打出的悲情牌生意一定嚇嚇叫。第四，館長說大胖和李慶元不好，李慶元反問「那為什麼大胖全家有時候都會來夜市找我聊天？」第五，公司員工若都和李慶元不好，「那為什麼還會有離職員工跟在職員工都會來夜市找我聊天？」第六，館長一人有三台車，G63也是租賃的、也算公司資產，為何最後變為個人？最後，李慶元也邀館長來場直球對決「雙直播」，強調此事件他原本僅是協助排解而已，「我有對你錄音嗎？但這都沒有關係了，這局不是你倒就是我倒」。

館長和前員工糾紛演變為各說各話，許多網友湧入這則貼文留言：「支持兩方一起DC直播，賺一下流量，不要再各說各話了」、「100萬有沒有跟館長借？」「先打報表可以嗎？」「原本以為肉呆要倒了，結果發現你也是個肉腳」、「趕快上直播跟他對決，慶元大哥」、「進來酸直播啦師父」、「怎感覺沒梗了⋯」

