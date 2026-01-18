大師兄新身分曝光！林智勝入列味全龍教練團 傳承多年實戰經驗
味全龍球團於今（18）日正式公布2026年球季教練團完整名單，由葉君璋續掌一軍兵符，去年退役的「大師兄」林智勝則將擔任一軍助理打擊教練。
面對上個賽季未能闖進季後賽的結果，味全龍啟動全面檢討機制，並著眼於球隊的中長期發展藍圖，透過延攬具備豐富國內外資歷的教練人選，味全龍期望全面強化一、二軍戰力與農場養成體系，展現重返季後賽、挑戰總冠軍的決心。
傳奇球星轉身 大師兄接任助理打擊教練
剛退役的資深球星林智勝，其新職務正式確認。他將轉任一軍助理打擊教練，正式加入教練團陣容。
球團期盼借重林智勝多年來在場上累積的豐富實戰經驗，將其傳承給隊中的年輕選手，協助後輩在技術層面與比賽心態上獲得實質成長。
外籍教練強勢助陣 丘昌榮升任首席教練
為了提升整體投打表現，球團引進多位外籍教練助陣。前大聯盟水手隊助理打擊協調教練彼得森（Tyger Pederson）出任攻擊統籌教練暨總教練輔佐，將輔佐總教練進行攻擊策略的規劃與執行；前統一獅教練納瓦洛（Jaime Navarro）則擔任一軍投手教練，強化投手群戰力。
本土教練方面，原野手統籌教練丘昌榮轉任一軍首席教練，未來將協助場上調度與整體作戰規劃。
深化農場養成 劉榮華掌二軍兵符
針對培育系統的銜接，球團特別聘請前樂天桃猿總教練古久保健二擔任巡迴統籌教練，負責協調一、二軍的訓練方向。原投手教練黃亦志則轉任投手協調教練，專注於銜接一、二軍投手的養成與發展。
二軍教練團也同步改組，由原守備統籌教練劉榮華接任二軍總教練，持續深化農場訓練。此外，張家浩轉任外野守備教練，陳家駒則轉任二軍助理打擊兼基地教練，完善基層訓練架構。
劍指2026總冠軍 打造長期競爭力
味全龍球團表示，此次教練團調整不僅著眼於一軍戰力的即時提升，更重要的是建立完整且連貫的農場養成體系。
透過國內外教練團的通力合作，球團期待選手在技術、觀念與心態上全面進化，打造具備長期競爭力的球隊基礎。全隊將以更高標準自我要求，全力朝2026年球季奪下總冠軍的目標邁進。
味全龍教練團完整名單一次看
【一軍教練團】
總教練 葉君璋
巡迴統籌教練 古久保健二
攻擊統籌教練 彼得森 Tyger Pederson
投手協調教練 黃亦志
首席教練 丘昌榮
投手教練 納瓦洛 Jaime Navarro
牛棚投手教練 郭勝安
打擊兼外野守備教練 張建銘
助理打擊教練 林智勝
捕手教練 劉家豪
內野守備教練 陳志偉
體能教練 邱世杰
助理體能教練 王昊
【二軍教練團】
總教練 劉榮華
首席兼內野守備教練 林宗男
投手教練 蕭一傑
牛棚兼復健投手教練 羅嘉仁
助理打擊兼基地教練 陳家駒
助理打擊教練 吳嘉侑
捕手教練 王膺鵬
外野守備教練 張家浩
體能教練 彭立堯
助理體能教練 劉家愷
