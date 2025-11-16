大師兄暗黑爆料館長「講這句」怪到爆 村長揭心機怒吼：X！傻傻被騙

政治中心／李紹宏報導

網紅「館長」陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉等人毀滅式爆料，表示館長曾「要求小偉陪睡館嫂」；館長昨日晚間直播反嗆「他們的動機是為了金錢」，爭議不斷延燒。不過對此，國民黨籍議員詹江村「村長」卻認為這波操作怪怪的，懷疑陳之漢團隊其實在演戲，酸爆「根本是史上最強暗黑業配文！」

李慶元說，館長開的便當店用料很講究。（圖／翻攝自IG @power3067830678）

館長陳之漢諸事不順，除了電商業績慘兮兮，還被大師兄李慶元等人暗黑鰾料，爆料內容指出，館長以自己「尺寸太小」為由，要求小偉傳下體照給館嫂助興，甚至兩度叫小偉與館嫂發生關係，導致他身心靈受創。

詹江村嗆館長這波操作，根本是最強業配文。（圖／翻攝自詹江村臉書）

不過怪異的是，爆料內容還揭露，李慶元稱「館長的便當店什麼都要求用最頂的，還要遵守勞基法，讓他們經營困難」。就是這句描述，讓外界霧裡看花，也讓國民黨籍議員詹江村在臉書發文，「XXX的，陳之漢我懷疑你跟團隊在演戲，我他Ｘ的還傻傻挺你，你們根本是業配文嘛！」

陳沂談館長遭爆料風波，她只唯一相信「3公分」。（圖／翻攝自臉書）

此外，知名網紅陳沂也覺得神奇，「（李慶元說）曾勸館長不要守法，還被他教訓說我陳之漢怎麼可以不守法？不是啊，這到底是出來黑館長還是幫館長加分的，都想去買館長便當了」；同時表示，關於現在的一切爆料，她相信館長「3公分」，「畢竟館長可是穿單車褲都依然是2D的男子漢」。

