大師兄林智勝3年募738萬善款！陳志強高球驚人成績被勸改行

林智勝（中）登高一呼，陳志強（左起）、竇智孔、邱凱偉、康茵茵力挺公益高爾夫球名人賽。（原棒協提供）

「大師兄」林智勝再度號召演藝圈好友、體壇名人齊聚東華菁英高爾夫球俱樂部，舉辦「益球智勝 原力榮耀」林智勝公益高爾夫球名人賽，包括職棒球星王勝偉、王金勇、林子偉、胡金龍、高國輝、陳鏞基與職籃球星陳信安，藝人竇智孔、陳志強、邱凱偉（Darren）、民雄、楊大正、康茵茵與高球選手彭婕、林義淵、葉欣寧，高球主播邱薇而、秘魯公主Eva、樂天女孩小紫等人都共襄盛舉。

這項賽事邁入第3年，號召力越來越驚人，從第一年的9組參賽隊伍、第二年的23組，到今年直接飆到象徵他球衣背號的「31組」，名額一開放立刻秒殺。晚間公益宴會更湧入各界熱愛高球愛好者，全場熱鬧如嘉年華。本屆公益賽事與晚宴公益競拍總共募集277萬8000元的善款，活動尾聲由賽事贊助商之一的台灣福興加碼捐贈，募集金額最終捐出310萬元。「益球智勝 原力榮耀」林智勝公益高爾夫球名人賽連續3年舉辦共募款738萬8000元，所有善款「不」扣除成本，由參加者全額匯款捐贈予「台灣原住⺠族棒球運動發展協會」作為推廣基層棒球使用。

廣告 廣告

陳志強（左）力挺林智勝舉辦的公益高爾夫球名人賽。（原棒協提供）

邱凱偉力挺林智勝舉辦的公益高爾夫球名人賽。（原棒協提供）

晚宴氣氛十分火熱，由楊大正率先以充滿渲染力的演出開場，隨後舞思愛、拿莫伊漾、民雄接力登台，將現場情緒推向高潮，歡呼聲此起彼落，宛如一場星光舞台盛會。林智勝在晚宴中分享了多年投入公益的感觸，並特別感謝所有參與者。他指出，這三年公益賽的成長讓他發現「我所有的努力都值得」。

林智勝舉辦公益高爾夫球名人賽3年共募得738萬善款。（原棒協提供）

陳志強與Darren也熱情站台，兩人不只在球場上帥氣揮桿，更用行動支持原住民青少年的棒球夢。陳志強這天狀態火燙，被誇是「被演員耽誤的高爾夫好手」。他自曝只花兩個半月就破百，本次更直接打出88桿，他自己都笑說是「破紀錄」，隊友還開玩笑建議別再拍戲，乾脆改為職業隊發展比較快。他更分享自己一口氣拿了3位關主的簽名球，滿載而歸。

林智勝舉辦公益高爾夫球名人賽與晚宴公益競拍總共募集277萬8000元的善款。（原棒協提供）

相較之下，Darren當天102桿的成績符合他平時95到100多桿的水準，身為「時尚擔當」的他靠著登場造型成功奪下最佳造型獎，笑說完全沒想到是靠服裝拿獎。他大力肯定這場比賽的公益意義：「最重要的是能幫助偏鄉小朋友，讓他們的棒球夢延續下去。」

更多中時新聞網報導

90歲母久臥病 陳雅琳推動「健康餘命」

曾敬驊得獎猛噴淚自爆小名「愛哭欸」

憂鬱症絕非懦弱 須精準治療