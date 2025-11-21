大師兄爆料助攻！便當店爆紅業績翻3倍 館長見排隊人潮感動：謝謝大家信任

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

網紅「館長」陳之漢近日遭前員工「大師兄」李慶元指控性騷擾員工、棄養愛犬等多項惡劣行徑，不過在爆料過程中卻意外分享了館長便當店的優點，表示「食材用最好的，肉都用溫體，一切按照勞基法」。消息曝光後，除了讓網友直言根本是「新型態工商」外，館長也透露，便當店業績漲了3倍，並感動稱「感謝大家願意信任我。」

館長的便當店業績自從爆料之後就成長了3倍之多。（圖／館長臉書）

館長昨（21）日在臉書分享，便當店的業績自從爆料之後就成長了3倍之多，並貼出店門外的照片，看得出排隊盛況，有許多民眾都等著品嘗，對此，他感動地說：「感謝大家願意信任我」。

知名實況主丁特日前也在Threads發文，表示自己在下午3點左右訂了館長便當店的外送，沒想到4點才收到，而且外送員還提醒他不要拿錯，因為附近同時有3戶人家都有點，讓他震驚離峰時段有這種狀況，「這生意到底是多好？」

貼文一出也引來許多網友留言：「過幾天宜蘭開車過去用新台幣教訓你」、「謝謝大師兄」、「阿館加油」、「誰叫你什麼都用最好的」、「有夠好吃」。

