大師兄的報恩？館長遭爆料人氣反漲 便當店排爆「感動吐9字」

娛樂中心／楊惟甯報導

「館長」陳之漢近來深陷昔日員工的爆料風暴，卻意外替便當店「業配」了一波，店面業績不減反升，短短幾天暴增三倍。館長今（20）日上午也罕見曬出店外「長長人龍」的現場照，情緒激動寫下：「感謝大家願意信任我。」

「大師兄」李慶元日前語出驚人，抱怨館長經營便當店堅持所有食材都要用上等貨，豬肉一定要溫體、蔬菜要挑好的，連薪資、休假也全照勞基法走，害他們賺不到錢，結果反被館長訓了一頓。此話一出，意外替館長的便當店工商一波，也讓網友笑說「這到底是出來黑館長還是幫館長加分的？」、「大師兄的報恩」、「無情工商他便當店是最頂的！」

廣告 廣告

隨後，網紅Cheap也親自開箱，PO出館長賣的便當，只見燒肉厚實、份量驚人，「味道不賴，200元在這年代算合理」，並說他完全能理解館長為什麼要使用高規格食材；但同時，Cheap也不客氣指出，便當店的店面設計與選址是最大敗筆，「便當能活到現在完全就是靠館長的魅力續命，沒館長早就倒了吧！」

民眾在寒風中排隊買便當。（圖／翻攝自飆捍臉書）

文章曝光後，引起更多迴響，館長今日則在臉書PO出一張照片，只見人龍一路從店門口排到騎樓外，民眾穿著外套、帽子在冷風中乖乖排隊，隊伍甚至彎了兩折。館長也感性寫下：「感謝大家願意信任我。」不少網友也回報：「排20分鐘值得」、「肉真的太厚太爽」、「但地點真的很爛」、「拜託搬來市區好嗎？」

更多三立新聞網報導

復牌剛滿月！「芝蔴街美語」母公司爆違約交割 韭菜慘翻車

吃家常菜「肚痛+發燒」險敗血症 醫示警：1情況別下廚

89兄弟窩裡反！館長被爆料「反變加分」 陳沂：愛膨風救了他

房市年底將翻盤？降息預期升溫 他拋「3大利多」：入場好時機

