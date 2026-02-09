大師兄霸氣力挺小師妹！王世堅領軍呂瀅瀅掃街拜票 支持者熱情爆棚

政治中心／台北報導

台北市松山信義選區再掀波瀾！擁有極高網路聲量與基層實力的民進黨立委王世堅，昨（7）日傍晚，啟動「鐵人母雞」行程，親自領軍「堅系」頭號戰將呂瀅瀅掃街拜票。這場被喻為「大師兄帶小師妹」的師徒聯手出擊，從下午4點的永春市場，一路延燒至晚間6點的松山霞海城隍廟。沿途支持者熱情爆棚，甚至不斷高喊「選市長」勸進，王世堅則藉此高人氣向鄉親喊話「現在最重要是松信新選擇，我唯一支持呂瀅瀅！」展現毫無保留的提攜決心。

廣告 廣告

立委王世堅啟動「鐵人母雞」行程，親自領軍「堅系」頭號戰將呂瀅瀅掃街拜票。（圖／翻攝畫面）

永春市場「選市長」呼聲震天 王世堅霸氣回應：先挺呂瀅瀅！

下午4點，王世堅陪同呂瀅瀅現身永春黃昏市場，瞬間引爆婆婆媽媽們的熱情，市場內寸步難行。王世堅發揮「大師兄」的風範，親自帶著呂瀅瀅這一輩的「小師妹」逐攤握手。值得注意的是，所到之處不斷有民眾激動高呼：「王世堅選市長！」勸進聲浪此起彼落，場面一度沸騰。

立委王世堅啟動「鐵人母雞」行程，親自領軍「堅系」頭號戰將呂瀅瀅掃街拜票。（圖／翻攝畫面）

面對鄉親如此高規格的期待，王世堅展現一貫的真性情，他停下腳步向群眾致謝，並順勢將這股「市長級」的民氣導向身旁的呂瀅瀅。他向攤商與支持者強調「謝謝大家的疼惜，但現在最緊急的任務，是幫我把呂瀅瀅送進議會！她是我認證最能延續我『問政犀利、服務到位』精神的人選。」

現場氣氛在王世堅的帶動下更加熱烈，不少原本高喊選市長的粉絲，在聽完推薦後，紛紛對呂瀅瀅豎起大拇指，承諾愛屋及烏。呂瀅瀅也展現出穩健台風，在王世堅的加持下，迅速拉近與選民的距離，成功將「扶龍王」的高人氣，轉化為對自己的認同。

立委王世堅啟動「鐵人母雞」行程，親自領軍「堅系」頭號戰將呂瀅瀅掃街拜票。（圖／翻攝畫面）

松山霞海城隍廟參香 誓言拿下「松信關鍵一席」

隨後晚間6點，兩人轉往松山霞海城隍廟參香祈福。在莊嚴的廟宇氛圍中，這場「理念傳承」的儀式顯得更具重量。王世堅在參拜後表示，松山信義區競爭激烈，民進黨需要最強的戰力來守住這「關鍵一席」。

「呂瀅瀅就是我王世堅強力推薦的好人才！」王世堅強調，他看著呂瀅瀅一路成長，深知她對市政的熟稔與對土地的情感。他再次呼籲剛才在市場拜託支持者，若認同王世堅的服務與標準，就懇請電話民調唯一支持呂瀅瀅，讓這股正義的力量在市議會延續。王世堅強調，除了他還有徐國勇莊瑞雄都聯合推薦呂瀅瀅。

立委王世堅啟動「鐵人母雞」行程，親自領軍「堅系」頭號戰將呂瀅瀅掃街拜票。（圖／翻攝畫面）

松信新選擇 呂瀅瀅接棒態勢成形

此次「師徒聯手」的行程安排，從熱鬧市場中「勸進選市長」的超高聲量，到信仰中心城隍廟的堅定宣示，不僅展現了「堅系」扎實的陸戰實力，更確立了呂瀅瀅作為「松信新選擇」的地位。在王世堅「唯一支持」的強力背書下，呂瀅瀅的選情熱度直線上升，成為該區最受矚目的焦點。

立委王世堅啟動「鐵人母雞」行程，親自領軍「堅系」頭號戰將呂瀅瀅掃街拜票。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

北投溫泉湯屋情侶命案！檢方相驗結果曝 離奇死因待擇日解剖追查

台北老公寓「打6折」仍跌得很慘？專家曝殘酷現實

賈永婕談林宅血案太敏感！狂被問「公關組在幹嘛」 她親解答：阻止不了

台灣精髓落伍了？他驚見這餐廳週末沒排隊 眾人揭3大致命傷：盤子吃的

