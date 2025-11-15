「大師兄」遭反咬恐嚇 細數館長過往怒：讓人心寒
網紅館長（陳之漢）遭元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，稱館長要求高階主管小偉拍攝私密照給老婆，對此李慶元今（15）日晚間再度發文曝光當初和館長的認識經過，對於館長指控他恐嚇感到相當心寒。
李慶元在臉書發文指出，他和館長當初是因為打拳相識，後續有了共識以後開了健身房，當初館長沒有資金但有技術，所以資金由他和總監調度，最後在蘆洲開了第一家健身房，後續在經營的這十幾年，公司發生任何事，都是館長叫他本人下去執行。
李慶元細數健身房創立至今以來的種種事件，包含蘭小明、金鋼刀、林口事件、統促黨事件、林口被車衝撞等等事件，都是他親力親為從中協調處理，不讓事情擴大惡化，進而影響公司名聲及營運。他也強調，他在公司扮演的角色不單單只是副總管理內部員工跟營銷，還幫館長處理外面的一些疑難雜症，「就如，大胖與陳先生（館長，下同）的問題，因為是同門師兄弟，我從中積極協調處理，不想讓這份情誼就此沒了，雖然事情沒有處理的很好，陳先生還是與大胖決裂。」
李慶元坦言，因為長年以來都是在處理這些問題，導致他無心也無力待在健身房，他曾對館長提出離職，但最後遭慰留，後來館長說要開便當店請他留下協助幫忙，他不只要顧便當店，偶爾還要當館長的貼身隨扈。」他也坦言，其實便當店跟蛋捲店都是館長說要經營的，而不是像他在網路上說是開給我的，一開始他聽的一頭霧水，但是基於情份，每當朋友在說老闆對他很好時，他都只能笑笑的不知該怎麼回答，他只能說對，是老闆開給他的。
一起共事了這麼多年，李慶元說，他對館長已經產生很多疑問，「是我原本當初認識的他嗎？」但想到在一起打拼這麼多年就算了，直到後來和總監閒聊，聊到買車、薪資以及個人福利，才發現跟館長講的完全不一樣超級傻眼，不過他最自己說以前的事就算了，只要從現在配合只有白紙黑字寫清楚就好。
後來小偉找上門來，訴說館長夫妻做的事，他向小偉承諾，等館長回國後要讓兩人碰面，當面把這個結解開，他基於是公司最大主管，從中幫館長和小偉協調，沒想到卻被館長說是恐嚇，他忍不住無奈表示，「我從以前幫陳先生處理了多少疑難雜症，沒有功勞也有苦勞，沒有苦勞也有疲勞，結果換來的是你要保有你網路上良好的人設，而抹滅我說我恐嚇你陳先生，你真的是讓人心寒。」
至於館長在網路上所說的3000萬，李慶元表示，是本來就該退還給隱形股東的資金，是有單據的，他也有po上來。至於2000萬的事，是館長自己跟小偉討論出來要補償的金額，這些數字他並無參與討論，「結果在直播上，陳先生說我恐嚇他？至於100萬是我個人跟陳先生調度。」
李慶元強調，一開始處理小偉跟總監股金的事，他的角色就是幫忙協調，「結果換來，你為了你網路良好的人設，反咬我恐嚇？我都可以放下身段在平平淡淡的在夜市賣雞蛋糕了，你真的覺得我是看錢看那麼重的人嗎？為什麼會錄音，就是知道你有可能會想用你個人強大的輿論力量來扭曲事件的本質。一些資料跟證據，我會陸續整理上傳，已確保我跟總監及小偉清白跟名譽。」
