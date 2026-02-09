大師墨寶香四溢 林口新春揮毫3千餘人瘋搶

《圖說》林口鄭淑敏區長到各揮毫場次宣傳新北馬年春聯「馬祥厚運」，台語諧音「馬上好運」。〈林口區公所提供〉

【記者葉柏成／新北報導】規模更勝以往！迎接馬年，新北市林口區公所連續第九年舉辦「新春揮毫贈春聯活動」，特地規劃連續6場次的巡迴揮毫活動，自1月20日起至2月8日走遍公所、學校、市場及各大型市民活動中心，總計吸引超過3,000人踴躍參與。活動現場墨香四溢，民眾排隊索領大師墨寶的熱潮，為林口街頭增添了濃厚的年節喜氣！

林口區長鄭淑敏表示，今年邀請到的在地藝術陣容極為強大，包含賴國忠校長、盧昭亨老師、李鐵倉老師，以及林鳳朝老師領軍的創意春聯團隊和陳蔚起老師書畫班團隊。麗林國小退休校長賴國忠，書齡逾三十年，擅長將行草融合生動的應景圖畫，盧昭亨老師精通六體書法，風格端麗俊逸，李鐵倉老師以古雅清秀的篆書見長，筆法穩健，慈濟北區書畫聯誼會召集人林鳳朝老師創意團隊將彩墨花卉融入春聯，讓傳統藝術煥發新意，陳蔚起老師團隊深耕地方教育，隸書作品端莊典雅，深受各年齡層喜愛。

她說，新春揮毫不僅是節慶活動，更是促進世代交流與分享新年祝福，這次亦邀請在地人瑞共襄盛舉，讓高齡友善、社區互動與人文藝術結合，更展現林口重視長者、尊重生命歷程的溫暖城市精神。

鄭淑敏指出，今年首場在「林口區公所」開跑，特邀在地百歲人瑞沈軏先生共同揮毫，讓高齡友善、社區互動與人文藝術結合，象徵文化傳承與福氣共享，是今年度活動開幕的點睛之筆，第二場「嘉寶國小祖孫學堂」邀集孩子們創作Q版馬年春聯，展現世代共學的童趣。

第三場「東勢市場」墨香深入傳統市場，讓買菜民眾驚喜巧遇大師佳作，第四場「南勢活動中心」、第五場「湖南活動中心」及第六場「仁愛活動中心」貼。

近住宅區，吸引大量青年與孩童參與，現場客製化的吉祥語春聯供不應求，氣氛溫馨熱絡。

今年每場活動半小時前便大排長龍，有攜家帶眷的家庭、鄰里朋友的相約，家住舊街的張小姐連續兩年報到，她感性表示：「手寫春聯的溫度與溫度，是印刷品無法取代的！」而在林口最大里的「南勢活動中心」，一位生肖屬馬的張爸爸，看到老師在春聯上畫出神采奕奕的駿馬，興奮直呼：「這就是專為我馬年設計的頭彩！」