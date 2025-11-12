大師形象全毀！驚曝王家衛為床戲指導 竟「硬塞手進配音員嘴裡」

王瑞芹2009年在《康熙來了》中披露被王家衛找去為《愛神》中的鞏俐床戲配音，竟被要求舔王家衛手指。翻攝我愛貓大 Youtube

國際名導王家衛近期因《繁花》劇組的錄音洩露風波成為輿論焦點，其長期以來被認為「蠻橫上對下」的工作風格也被網友翻出。其中最受爭議的事件之一，是多年前他指導配音演員王瑞芹為電影《愛神》（Eros）中張震偷聽鞏俐的床戲配音時，發生了明顯超過職場界線的爭議行為。

根據配音員王瑞芹在2009年《康熙來了》中表示，她被王家衛找去為電影《愛神》中張震偷聽鞏俐的情色床戲配音。慣例這類戲配音都會清場，好讓配音員沒有顧忌放開。當時王家衛在控音室聽了幾次後，認為王瑞芹聲音情緒不足，就進入錄音室親自指導。

配音間清場指導：名導為追求效果做出越界舉動

據王瑞芹描述，王家衛在指導過程中，為追求所謂的「沉浸式效果」，竟反覆撫摸她的手部，要求她模擬性愛戲的喘息聲音。更為驚人的是，他甚至要求王瑞芹舔舐其手指，並在配音高潮時，將整只手塞入她口中。

王瑞芹對王家衛的「大師引導手法」感到驚奇，笑說應該是配音史上第一次出現這些行為，但有網友4年前就在影片下方留言稱「王家衛這算是職場性騷擾了吧！」

王瑞芹在《康熙來了》提到王家衛竟將手伸進她口中，對王家衛的「手法」感到驚奇。翻攝我愛貓大Youtube

王家衛人設崩塌爭議延燒 業界權力失衡問題浮現

王家衛先是被古二爆料，《繁花》編劇秦雯以此劇榮獲白玉蘭獎與金鷹獎「最佳編劇」肯定，卻把參與創作的他排除在外，當時古二在以生活助理身份加入劇組，每月薪資僅3000元人民幣（約3276港幣）。但實際工作遠超出助理範疇，不僅要為王家衛處理日常生活瑣事，如煎牛排、應酬擋酒及送宵夜，還要參與劇本創作。

後來古二接連在網路貼出總長約為1小時的數段錄音爆料，錄音中，王家衛形容女星唐嫣「是個很裝的人」，因此建議工作時應避免讓她先到場。對於女星金靖的評論更具爭議性，王家衛提到「那我一定要搞金J」，秦雯接話「不行我沒那個胸」，隨後另一人則以「裝兩個胸有什麼難的啦？」回應，這段對話被廣泛解讀為含有性暗示的低俗玩笑，嚴重衝擊名導形象。

王瑞芹表示配音過程，為了要讓王瑞芹表現出他要的聲音，還撫摸王瑞芹的手臂。翻攝我愛貓大Youtube

除了新生代女星，多位資深演員也遭私下議論。影帝陳道明被形容為「極品中的極品，陰陽同體」，同時秦雯吐槽他擅自更改劇本卻記不住長台詞。高齡92歲的老戲骨游本昌則因頻繁發朋友圈，被評為「不是省油的燈」。

此外，錄音內容還揭示編劇團隊內部的爭議。秦雯被指出將電視劇《流金歲月》中劉詩詩飾演角色的經典台詞「她成功我不嫉妒，她失敗我支持」錯誤地分配給了演員倪妮。劉詩詩發現錯誤後主動溝通，但秦雯回應稱「劇本已定稿」，並透露「找過一次被我懟回去了」，同時暗示倪妮不必主動爭取資源。

《繁花》劇組發聲明譴責 王家衛至今保持沉默

這些內容讓王家衛的國際名導人設「塌房」，他的社交媒體帳號因輿論衝擊「淪陷」，但王家衛本人持續保持沉默。而《繁花》劇組則發布嚴正聲明，否認古二的編劇身份，指出其僅參與前期資料收集與創作，編劇秦雯也提告古二。

劇組並強烈譴責古二偷錄、剪輯及公開私人對話的行為，認為這嚴重侵犯了他人隱私並違反職業道德，並已啟動法律程序，並呼籲長期滯留境外的古二回國，透過合法途徑維權。

這兩日也因為錄音外洩風波，傳出王家衛作品被下架或一度無法搜尋，但此事未經官方證實。連向太（陳嵐）也公開發聲，批評王家衛「不受控」，他拍片部部賠錢，甚至揚言永不錄用。



