大師揮毫傳愛心 新竹美學館1月31日捐發票換春聯

為了迎接即將到來的馬年，文化部所屬國立新竹生活美學館將於1月31日（週六）下午1時30分至4時30分，於館前廣場隆重舉辦2026「馬騰富貴．迎祥集福」新春揮毫活動。此次盛會不僅邀請8位書畫大師親臨現場揮毫，更結合公益捐贈與安全宣導，打造一個適合親子共學、共玩的藝文空間，讓民眾在墨香中感受傳統節慶的喜悅。

活動當天特別邀請賴煥琳、施春茂、謝秀英、蘇富美、黃德琴、黃武雄、姚淑芬、凌春玉等8位大師現場展現書法藝術魅力，並由羅際鴻等名家進行開筆儀式。民眾若想收藏大師手寫春聯，只需憑115年1至2月期別、單張金額10元以上且未登錄統編的紙本或雲端發票共5張，即可現場兌換一幅限量春聯，所得發票將全數捐贈予公益單位，將文化傳承與社會關懷緊密連結。

國立新竹生活美學館葉于正館長指出，本次活動特別融合了防詐、婦幼安全、交通安全及雲端發票推廣等多元主題，落實文化部藝術向下扎根與生活美學平權的政策。現場亦有新竹市消防局設攤，透過宣導提升大眾的防災與春安意識，讓民眾在歡慶佳節之餘，也能充實實用的生活知識。

除當日的實體揮毫活動外，美學館亦規劃了後續的迎春驚喜。2月3日至2月13日期間（週一休館），民眾凡至館內打卡、於官方粉絲專頁按讚，或在個人Instagram分享活動資訊，即可免費獲得限量的大師墨寶「春」與「福」字套裝春聯。每日僅限量提供10套，每人每日限兌換一套，送完為止。館方熱忱歡迎各界大小朋友踴躍參與，一同除舊佈新，為新的一年增添福運與喜氣。

資料來源／文化部；TCnews編修