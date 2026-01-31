大師揮毫贈春聯 興濟宮發放逾72萬禮金 千戶受惠

祀典興濟宮董事長林淑華（右三）、觀興文化基金會會長吳福明（右二)、北區區長潘寶淑（左二）向東、北區上千戶弱勢民眾賀節。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

台南市臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮秉持觀音慈悲精神，於三十一日舉辦「歲末寒冬送暖」公益關懷活動，關懷北區及東區低收入家庭，透過發放禮金的方式，為弱勢家庭送上實質協助與新年的祝福。下午由退休校長翁資雄等五位書法名家為民眾手寫春聯，用筆墨為民眾寫下深深的祝福。

昨天一大早東北區弱勢民眾便在祀典興濟前大排長龍，等候禮金的發放。九時一到，亭宮董事長林淑華、觀興文化藝術基金會會長吳福明率諸董事們接受北區區長潘寶淑頒贈的感謝狀，隨即一一頒贈禮金，共有北區四百八十九戶、東區五百五十二戶、合計一千零一十一戶受助家庭受惠，東區每戶禮金六百元，北區每戶八百元，總計昨天共發放禮金七十二萬二千四百元，是北區今年最大手筆。

下午二時亭宮於廟埕舉辦「大師揮毫贈春聯」活動，特別邀請翁資雄、洪麗里、莊崑謨、鍾肇明與莊素琴等五位書法名家現場揮毫。該活動多年來深受民眾喜愛，往年活動現場氣氛熱絡，索取春聯的民眾絡繹不絕，成為年節前夕的重要文化盛事。

昨天也有很多民眾事先構思理想的吉祥話內容，現場請書法大師揮毫，製作自己專屬的春聯，別具意義。大觀音亭暨祀典興濟宮董事長林淑華表示，透過結合公益關懷與書法文化活動，不僅實踐觀音慈悲精神，也讓善念在社會中持續流轉。未來，亭宮將持續推動各項公益與文化行動，陪伴民眾溫暖迎向新的一年。