大師揮毫迎馬年！新北市議劉美芳辦贈春聯 攜手家扶關懷寄養童

劉美芳辦公室提供

記者黃秋儒／新北報導

農曆新年將至，年節氣氛逐漸升溫，新北市議員劉美芳特別舉辦為期三週、共計11場的「大師揮毫贈春聯」活動，邀請書法老師現場揮毫，將滿滿的新春祝福送到里民手中。活動現場人氣滿滿、年味十足，不少民眾攜家帶眷前來索取春聯，提前感受濃濃的過年氛圍，也把象徵好運、福氣與喜氣的春聯帶回家。

劉美芳今（7）日上午於板橋慈惠宮舉辦活動，現場熱鬧溫馨，家扶基金會黄劍峯主任也一同到場共襄盛舉，讓孩子們在年節前感受社區的關懷與溫暖，一起沾喜氣、迎新年。

廣告 廣告

劉美芳辦公室提供

劉美芳表示，大師揮毫贈春聯已成為每年過年前的重要傳統，希望透過這樣的活動，將公益、愛心與關懷結合，深入板橋各地舉辦符合年節氛圍的社區服務。她也笑說，最開心看到大家「樓上揪樓下、阿公揪阿嬤、阿母揪阿爸、厝邊揪隔壁」，一起走出家門領春聯，讓社區更熱鬧、更有凝聚力。

家扶基金會黄劍峯主任表示，謝謝劉美芳議員長年投身公益，對寄養家庭的孩子不遺餘力，今天來拿春聯，希望把春聯都交給寄養家庭的孩子，讓他們也有一個過年的氣氛跟氛圍。

劉美芳提醒，接下來還有多場贈春聯活動持續進行，明（8）日上午9時至12時將在家樂福板橋店舉辦，下午2時至5時於北極壇；下週二（10日）晚間6時至8時則在妙雲宮登場，誠摯邀請市民朋友把握時間前來免費領取春聯，一同迎接嶄新的一年。