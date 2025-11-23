大師開講生命的永續經營

世紀對談｜「生命的永續經營」專題講座，邀請國際知名生死學教授慧開法師（左）與有「安寧療護之母」美譽的趙可式教授（視訊圖）展開深度對談。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕歸仁報導

由台灣生命永續經營協會主辦的「世紀對談—生命的永續經營」專題講座，二十三日在歸仁區萬國通路創意觀光工廠「築夢學堂」隆重登場。活動邀請國際知名生死學教授慧開法師與有「安寧療護之母」美譽的趙可式教授展開深度對談，共同探討安寧照顧與臨終的實踐與哲思，吸引近四百位民眾參與，現場座無虛席、氣氛溫馨感人。

世紀對談-「生命的永續經營」專題講座吸近四百人到場聆聽。（記者黃文記攝）

講座由台灣生命永續經營協會主辦，並獲得曾子南文化基金會董事長曾王君、萬國通路創意觀光工廠董事長謝明振大力支持；現場貴賓雲集，包括台南市總工業會理事長蔡明忠、社團法人台南市雲林同鄉會理事長施朝桂、台南市南台老闆娘協會會長高桂琴、世界華人工商婦女企管協會大台南分會會長陳秋麗、台南市新吉工業區廠商協進會會長洪靖惠、台南市青年企業研究社社長陳巍文、台南市國際導覽解說協會理事長黃源謀、中華日報總編輯姚正玉，以及佛光山清德寺住持慧龍法師、國際佛光會中華總會中區協會長林宏弦等多人到場。

廣告 廣告

為營造莊重而雅緻的交流氛圍，主辦單位特別邀請佛光山清德寺茶席組在住持慧龍法師帶領下，席開三十桌，以茶香引導靜心，讓與會者在品茗之間沉澱心靈、感受生命的溫度。茶席與講座交織出一場身心靈的深度饗宴，展現佛教文化與生命教育的融合之美。

慧開法師以佛教生死觀為基礎，深入剖析生命的意義與終末關懷的精神；趙可式教授則以其多年臨床經驗，以視訊分享安寧療護的實務與人文關懷。兩位講者的對談不僅跨越宗教與醫療的界線，更引領聽眾思考如何在現代社會中實踐「善終」與「善別」，為生命教育注入溫柔而深刻力量。

講座結束後，現場舉行慧開法師簽書會，分享其著作《生命是一種連續的函數》與《生命的永續經營》。讀者在法師親筆簽名與溫暖交流中，進一步感受文字背後的生命智慧與慈悲關懷，為整場活動畫下圓滿句點。