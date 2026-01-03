大幅換新血 璞園柏力力旗開得勝 雙矮將楊天佑 劉承彥打出勝利傳奇

璞園柏力力隊雙衛劉承彥(中)、楊天佑(右)展現驚天毅力，奮勇擊敗台銀隊。 (魏冠中攝影)

劉承彥站在台銀隊國手張家禾旁邊，展現出毫不畏懼的氣勢。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】這不是洋將聯盟，SBL本季開戰第二天，來自彰化的璞園柏力力隊旗開得勝，兩名170公分後衛矮將劉承彥、楊天佑打出我命由我不由天的勝利傳奇，領軍柏力力隊以84比77漂亮賞給強敵台銀隊首敗，似乎是預告本季SBL的總冠軍戰有可能是基隆黑鳶隊挑戰彰化璞園柏力力。

彰化璞園柏力力隊已經連續3季排名SBL之末，勝率徘徊在三成多，今天以前的勝場是32勝，累積58敗。不過，今天在板橋出賽的璞園柏力力隊排出新鮮陣容，前高雄綱鐵人隊失意後衛77號劉承彥換穿新球衣轉戰SBL，一路毫無懼色的和名門球隊台銀隊纏鬥，最後一節更以10分之多取得領先優勢，以84比77送給台銀隊本季第一敗。

上季與台啤隊解約的170公分32歲老將楊天佑，悄悄加入大換血的璞園柏力力隊，竟然獲得總教練吳俊雄重用，此戰替補上陣25分鐘，狂摘15分(包括3個三分球)送出4助攻，先發控衛劉承彥也有31分鐘的發揮機會，拿下5籃板6助攻5抄截，以及對手台銀隊氣得牙癢癢的9分，這兩名SBL的超級矮將，在比賽最後6分鐘竟然將勢均力敵的戰況全數被他倆氣勢如虹的飛撲式打法宰制。

32歲的楊天佑好似飛撲的孫悟空，搭配77號劉承彥(左側)，徹底扭轉戰局擊敗台銀隊。 (魏冠中攝影)

