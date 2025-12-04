大年初五酒駕撞死人 汽車碎片揪肇逃女起訴

（中央社記者劉世怡台北4日電）新北市八里區今年大年初五發生文姓老婦人路倒死亡，警方依汽車碎片查知為死亡車禍，循線逮捕酒駕肇逃許姓女駕駛到案。士檢今天偵結，依酒駕致人於死罪、肇事逃逸罪起訴許女。

根據士林地檢署起訴書，許姓女駕駛有酒駕前科，民國109年7月間遭判處有期徒刑4個月確定。

起訴書提及，許女於114年2月2日中午至下午期間在新北市八里區某宮旁空地飲用高粱酒及薑母鴨湯後，在晚間6時許駕車離去，行經八里區中華路時，依當時天候雨、道路有照明等情形，卻駕車向右偏移而駛出路面邊線約5秒後，自後撞擊當時在同方向路面邊線外行走的文姓老婦人，使文姓老婦人頭部、胸部、小腿受有多重創傷，因創傷性休克死亡。

檢方表示，許女肇事後駕車逃離現場，並駛回其新北市三重區住處。

警方2月2日晚間7時45分接獲路人報案，指發現文姓老婦人倒在路邊；警方循線以疑似汽車碎片，一路調閱監視畫面，於隔日逮捕許女。許女2月3日凌晨2時55分許酒測結果為每公升0.07毫克。

士檢表示，許女所為犯酒駕有罪判決確定，於10年內再犯酒駕致人於死罪嫌、肇事逃逸罪嫌，全案偵終結提起公訴，交由國民法官法庭審理，建請審酌許女2罪犯意各別，應分論併罰。（編輯：方沛清）1141204