大年初四迎財神！北門王爺藝饗節 泰安宮祈福領發財金、集章抽一兩黃金

【記者 劉秋菊／台南 報導】配合農曆新年走春與迎財神的傳統節俗，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲管處）精心策劃的「北門王爺藝饗節」系列活動，即將於大年初四（2月20日）來到井仔腳瀨東泰安宮，舉辦「樂聲賀新春」主題活動！結合廟埕音樂演出、古早味童玩體驗與新春祈福儀式，邀請全國民眾在春節假期走訪北門，迎財氣、求平安，感受最具地方特色的王爺信仰文化。

本次活動特別為遊客準備了「井仔腳瀨東泰安宮專屬發財金」，增添新春祈福的儀式感。井仔腳瀨東泰安宮表示，這份發財金皆已事前於廟內向王爺稟告，並完成過香爐等祈福儀式，象徵將新春納福、招財平安的祝福親手交付給遊客。民眾於活動現場依循指定流程祈福，即可獲得這份限定版發財金小卡，寓意新的一年財氣隨行。此外，為回饋到場民眾，活動期間只要現場加入雲管處官方 LINE 帳號，即可至服務台兌換限量「職人日曬沐浴鹽包」乙份（送完為止），讓大家在感受藝術活力之餘，也能將專屬於雲嘉南濱海的美好回憶帶回家。

活動現場同時安排多組音樂與互動演出，於廟埕舞台接力登場，營造熱鬧喜慶的年節氛圍；廟前更規劃了「古早味童玩闖關區」，結合彈珠台、投壺、骰子等懷舊遊戲。這項設計不僅讓長輩重溫兒時回憶，也讓孩子在聽音樂、玩童玩的過程中感受傳統年味，成為親子族群春節走春的熱門選擇。透過「藝術介入宗教空間」的理念，讓傳統廟埕在春節期間煥發嶄新的文化活力。

雲管處徐振能處長表示，好評連連的「六宮祈福集章遊」持續延燒中！遊客只要走訪台南北門六大重要宮廟蒐集印章，完成指定集章流程並投入摸彩箱，即有機會抽中最大獎「王爺金賞獎」！這份高達一台兩的實體黃金獎項，由王爺加持、匠心淬鍊，巧妙融合雲嘉南文化元素，將王爺信仰化為具典藏價值的純金榮耀。集章活動不限於單一活動日，遊客可依行程彈性安排，於北門遊客中心或活動現場完成認證即可參加。鼓勵遊客在活動期間深度探索井仔腳鹽田與北門聚落，結合信仰參拜與濱海小旅行，把一整年的好運與黃金大獎帶回家。

「北門王爺藝饗節」後續仍將於北門地區陸續推出多場宮廟主題活動。在泰安宮的「樂聲賀新春」後，精彩活動將接力移師至北門永隆宮、三寮灣東隆宮等宮廟。主辦單位誠摯邀請大家把握春節時機，來一趟融合祈福、文化與旅遊的北門之旅。欲知更多活動詳情，請密切關注「雲嘉南，好好玩!!!」官方粉絲專頁。(照片雲嘉南管理處提供)