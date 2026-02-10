大年初一盧市長將連跑4宮廟發送新春賀歲小紅包

馬年小紅包以豐盛共享為主題，採左右開合設計。（記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳／台中報導

為祝福市民幸福安康並分享年節喜氣，台中市長盧秀燕於二月十七日（大年初一）將走訪四間宮廟發送馬年新春賀歲小紅包，歡迎市民朋友一同到宮廟走春迎新、領紅包討吉利，感受滿滿年節喜氣，並祝福大家新的一年馬到成功、福氣滿滿、事事圓滿。

民政局長吳世瑋表示，今年小紅包以「豐盛共享」為主題，採左右開合設計，合攏時呈現兩匹駿馬並肩前行，象徵市政成果蓄勢待發、攜手向前，展開後紅包內則貼有十元硬幣，並印有「馬到金來」燙金祝賀詞。今年大年初一盧市長將連跑四間宮廟發送小紅包，二月十七日上午八時前往大里區七將軍廟、九時至西屯區永安宮、十時到潭子區潭水亭，最後一站於十一時二十分抵達龍井區龍泉岩。

民政局提醒，馬年新春賀歲小紅包各宮廟發送數量有限，送完為止，歡迎市民朋友把握機會，一起迎新春、討好運。相關發送時間與地點資訊，可至民政局臉書粉絲專頁查詢；如活動行程有任何異動，亦將同步公告於民政局官方網站及臉書粉絲專頁，請民眾留意最新訊息。