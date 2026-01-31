大度路拆分隔島汽機車交織險象生 北市：續觀察車流

（中央社記者劉建邦台北31日電）北市府拆除大度路快慢車道分隔島，議員發現釀汽機車交織險象環生，恐增機車事故，甚至曾發生路上石塊釀騎士摔倒；交工處今天表示，將持續觀察車流，研議適時調整。

國民黨台北市議員林杏兒以新聞資料表示，市府自去年11月起拆除北投區大度路的機車快慢車道分隔島，有機車騎士反映行經此路段，不僅險象環生，道路還會出現不明石塊。

林杏兒說，市府拆除大度路的機車快慢車道分隔島是為配合淡北大道闢建工程，並由雙北市相關單位共同負責；但開拆後，當地民眾反映，因此路段車流量多，除汽車會與機車爭道，有機車騎士因壓到路面石塊而摔倒2次，擔憂後續易釀機車交通事故。

廣告 廣告

她建議北市府考慮在大度路規劃設機車專用道，並研議在大度路加裝監視器及科技執法裝備，確保駕駛安全。

台北市交通管制工程處以文字回應，大度路（大業路至立德路）沿線設有機車快慢車道分隔島，因沿線缺口常有汽車右轉需求，確實讓右轉汽車與直行機車產生交織風險。

交工處表示，因淡水河北側沿河平面道路即將施工，讓大度路（立德路-中央北路2段257巷）往西縮減1線快車道，後續將以交通工程手段改善路口交通安全，提升車流紓解效率。

交工處表示，大度路機車快慢車道分隔島拆除後，雖接獲陳情有車流交織狀況，但後續觀察發現用路人已習慣路型後，陳情案已趨緩，將視車流研議檢討調整。

執行拆除工程的新建工程處表示，大度路（全線）分隔島拆除工程約3.6公里，部分分隔島已完成拆除及路面復原，僅剩往淡水方向的大業路至大度路一段150巷口約500公尺分隔島，因路側護欄新設路燈基座養護須完成，待路燈遷移接電後就拆除，預計農曆年前完工。（編輯：陳仁華）1150131