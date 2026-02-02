大廟興學博覽會海尾朝皇宮登場！中風父女二胡共學獲表揚

社大台江分校表揚一百多位班代及模範生。（社大台江分校提供）

記者陳治交／台南報導

社大台江分校「大廟興學」教學博覽會，六百多人親師生齊集海尾朝皇宮，以廟口做為公民藝術舞台，以音樂舞蹈謝神、寫春聯送平安，同時表揚一百多位台江分校班代及模範生，最令人感動的是女兒陪著中風的父親報名台江村廟樂團，一起學習二胡，父女共學精神獲頒模範生獎。

社大台江分校致力推動一村一廟一樂團，在農曆最後一個尾牙前夕，村廟樂團、舞蹈、合唱、南管、薩克斯風、廟口書法、手作香等三十幾個班級，六百多人親師生以音樂舞蹈接力展演，提前迎接馬年，有如過年般熱鬧。

副市長葉澤山表示，村廟是信仰中心，也是公民論壇的所在地，大家共同關心地方事，看到小朋友彩繪大廟平安花燈很漂亮，題材有文化性，讓孩子帶大人來參與，這都是文化傳承，非常有意義。

社大台江分校指出，沈芳玉與中風兩年的父親沈良興一起共學報名慈安宮二胡班，沈良興用左手按二胡弦，女兒幫忙拉弓，二胡成為沈良興復健的學習工具，父女獲頒「模範生」，為終身學習寫下最佳故事。

「找回身體的語言」班盧孟員說，在社大台江分校學習瑜珈、肚皮舞、找回身體的語言等舞蹈課程，人生變成彩色，社大就是一個大家庭，大家共學、一起從學習變成討論公共議題，視野和心胸都變得更開闊。