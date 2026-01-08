大廠退出MLC NAND 供需缺口擴大 「這台廠」有望受惠





TrendForce最新研究報告指出，隨著國際主要NAND快閃記憶體生產商減少或停止MLC NAND快閃記憶體的產量，並將資本和研發投資轉向先進製程技術，預計到2年全球MLC NAND快閃記憶體產能將年減41.7%，導致供需差距擴大。

MLC NAN快閃記憶體供應量大幅下降的主因是，曾經最大的供應商三星2025年3月宣布其MLC NAND產品將停止生產，最終出貨時間為2026年6月。此外，鎧俠、SK海力士和美光也限制了MLC的產量，主要是為了滿足現有客戶的需求，缺乏擴產的動力。由於供應迅速萎縮，且沒有出現大規模、快速提升的替代產能，MLC NAND快閃記憶體市場從2025年第一季末開始出現強勁的需求拉動和提前量訂單，導致價格大幅上漲並持續走高。

TrendForce表示，終端市場對MLC NAND快閃記憶體的需求保持相對穩定，主要驅動力來自工業控制、汽車電子、醫療設備和網路設備等領域。這些產業對可靠性、寫入耐久性和長期供貨保障有著嚴格的要求。然而，這些應用領域的長期成長前景仍然有限。此外，如果某些應用場景推動了對效能更優的TLC解決方案的採用，或者如果整個NAND快閃記憶體市場進入明顯的周期性低迷期，MLC NAND的價格仍可能面臨間接的下行壓力。

隨著MLC NAND快閃記憶體市場出現長期供應缺口，傳統上專注於嵌入式和高可靠性記憶體市場的台灣宏碁科技（Macronix）在服務這一細分市場方面具有競爭優勢。該公司已縮減部分NOR快閃產能，以增加MLC NAND快閃記憶體的產量。

預計這項變更將降低全球NOR快閃產能並提高供應集中度，從而緩解產能過剩造成的長期價格壓力。因此，中高密度NOR快閃記憶體產品的價格預計未來將獲得更強勁的支撐。

旺宏作爲NOR Flash全球龍頭大廠，核心應用包含車用、通訊、5G、AI 伺服器，市場預估有望在此波記憶體漲價潮中，雨露均霑，在公司獲利部分，旺宏公布2025年11月單月獲利轉正（EPS 0.04元），顯示記憶體報價回升與庫存去化告一段落。旺宏將於2026年1月27日（週二） 召開線上法人說明會，屆時將正式公布2025年第四季財報及對2026年全年的營運展望。

