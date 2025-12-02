生活中心／綜合報導

高鐵今天(2)上午九點多，通勤尖峰時段卻突然發生通訊異常。有旅客搭列車突然就停在隧道裡，也造成南下北上4班次延誤超過30分鐘，影響多達兩千人，在10:49修復完成。高鐵也向旅客致歉，說將會依照契約讓旅客退費。

列車還沒到站，突然停在軌道上。高鐵廣播：「各位旅客您好，由於通訊系統異常的關係，本列車在此臨時停車，耽誤您寶貴的時間，敬請見諒。」列車廣播，向旅客致歉。早上通勤尖峰時段，向來幾乎不會遲到的高鐵，因為突然通訊系統異常，南下北上列車通通延遲。

大延誤! 高鐵"通訊異常"急煞停隧道 誤點影響兩千人

高鐵今早因通訊系統異常，造成南下北上延誤。（圖／民視新聞）

所有人到站後，先跑再說，因為已經晚了快20分鐘，高鐵2號上午9點19分，發生通訊系統異常，即便已經及時派員搶修，但還是有大約4班次延誤超過30分鐘以上，影響多達兩千人。旅客：「所以我在想說，我再考慮一下（要搭什麼），對啊（困擾）因為要趕回南部。」旅客：「我原本是預定要11點多，跟客戶見面，現在它（高鐵）目前時間是不確定，因為就台鐵速度來看也趕不上，所以目前就是先跟客戶，先說聲抱歉，看要不要改時間一下。」

高鐵通訊系統異常造成四班次延誤逾30分鐘，影響約兩千人。（圖／民視新聞）

要南下工作，卻這麼剛好就碰上了延誤，無奈只能和客戶說聲抱歉。畢竟通訊系統，是高鐵行控的核心，高鐵公司當下只能先以備援系統接手，各車站再以接力方式協助控制列車運行，導致發車延誤，高鐵也向旅客致歉。高鐵也公告，會依照契約辦理退費，如果延遲30分鐘未滿一小時，會退一半的金額，延遲一小時以上，則會全額退款。畢竟尖峰時段，讓旅客們措手不及，也確實影響不少旅客行程。

















