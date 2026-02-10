大弧形屋頂孕育日常的寫意風景！「大家的森林」在清水混凝土與檜木弧線下展現獨特建築美感

整理｜Eason 圖片來源｜查少峪建築空間研究室



作品「大家的森林」由查少峪建築空間研究室打造，基地 760 m²、建築面積 404.76 m²，基地坐北朝南，通風、採光條件優越，四周為傳統聚落與新興住宅交織的鄉鎮日常。查少峪建築設計團隊以回應地方氣候、人情與生活節奏為核心，從一塊空地開始，塑造出一座屬於家、也屬於自然的生活場域，作品最終獲得金點設計獎的肯定。

擁抱風土的起點，以建築姿態解決基地挑戰

此案雖為新建案，作品「大家的森林」仍面臨如何在空曠、烈日、強風間找到舒適平衡的課題。設計以北、東向的厚達 20cm 清水混凝土牆體抵禦冬季東北季風，亦有效隔絕道路噪音；南向則敞開迎向夏季微風，並由中庭植栽導入綠意、光影與自然香氣。最具關鍵性的設計是整座建築採用檜木木構造屋頂，其天然斷熱特性讓空曠基地的曝曬不再成為負擔。木梁延伸至戶外形成深遠遮陰層，不僅降溫，更如同一圈溫柔的屋簷，擴張生活活動的邊界，使家與庭院有了流動而開放的關係。

在同屋簷下，容納生活的多重性

設計概念源於日文諺語「同屋簷下」——不同的人、活動、感受，被同一片屋簷溫柔相繫。由於業主習慣宴客，設計團隊將建築分為「前場公共」與「後場私密」兩大區塊，再以一座45 度旋轉的大型雙曲面碗狀屋頂將生活重新縫合。碗狀屋頂不僅避開四周高樓視線，也以弧線形態放大中庭的親切感；不同空間皆能撇見屋頂一角，使每一處都像是一段連接情感的弧線。單層量體為避免被鄰房壓縮，屋頂高度提升至 5.8m，並以層層錯落的形式展現重簷氣度，露出結構之美，使建物既低姿態又充滿力量。

回應使用者的生活語彙

有鑑於業主提出「車位需先定位」的明確要求，設計遂利用 26m 面寬將車位置於基地左側，確保與十字路口間的安全緩衝。另一項需求為「雙客廳、一層樓」，因此廚房與客廳採活動隔間處理，平日獨立、宴客時可合併為巨型會所般的開放場景。除此之外，為避免大尺度單層建築造成室內動線冗長，設計團隊藉以「環繞式量體」規劃，使每個房間在最短距離抵達，同時以日式緣側概念包覆中庭，讓人走在生活與自然之間，彷彿散步在自家森林。

工法創新與美學的雙向突破

此案的標誌性元素——16m × 18m 的雙曲面木構屋頂，由 396 塊弧度各異的集成材組成，搭配 3000 多個隱藏式摩擦栓鐵件接頭；外圈以「不落柱」方式懸浮於 46 塊 CLT 斜屋頂之上，形成 GLT 線性與 CLT 平面交織的建築語彙，同時因幾何形體複雜，全程以 BIM 與 Rhino 精準設計與製造。木構件在日本加工，運至台灣後以光波掃描調整與組裝，日台工匠合作不僅展現職人精神，也將木構造的可能推向新的高度。

材質、氛圍與室內整合

查少峪建築設計團隊一貫主張「建築完工即等於室內完成」。因此模板分割、窗框線條、磁磚比例等均在初期即與水電、燈光技師共同整合，使清水混凝土與檜木成為真正的室內基底，而非後期包覆。自然質地的灰與木色交會，形塑出安靜、溫潤又帶結構氣度的日常氛圍。

透過木構造讓建築回到自然

整體設計使用鹿兒島檜木使本案碳足跡大幅降低，相較鋼構造可減少 696 噸 CO₂ 排放；木構造輕量、工期短、對環境影響小。無論施工過程聞到檜木香氣的工人，或是入住後置身森林浴的業主，都在這份天然氣息中重新體驗建築的溫度。

