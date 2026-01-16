大律師當總統、渾小子變縣長 鍾東錦曝與扁談話：同樣為國家前途而憂心 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗縣長鍾東錦日前回歸國民黨，將挑戰縣長連任之路，前總統陳水扁14日卻透露，2022年地方選舉時，民進黨中央黨部秘書長還曾找過鍾談合作。鍾東錦也曝露兩人談話的內容聚焦國家大事，雖然觀點不一定全然相同，但出發點都是為國家前途而憂心。

鍾東錦曾犯下傷害等案件，當時辯護律師即是陳水扁。陳水扁指出，鍾東錦跟好友在台北市錦州街一起吃宵夜，分坐兩桌，卻遭隔鄰不認識的醉男過來摸其中一位女生，引起公憤，繼而打群架，導致該醉男頭部不慎碰到桌子意外死亡。

廣告 廣告

隨著陳水扁曝光往事，鍾東錦也在社群貼出與陳水扁的合照並表示，「幾十年前阿扁沒想過我這個渾小子會變成縣長，我也沒想過當年的大律師，有天會變成總統。」

「我不會迴避我的過去，也不會因為政治不正確，就閃躲於談論這段友誼。」鍾東錦說，他與陳水扁這次相逢隔了好些日子，跟年輕時的記憶對比，陳水扁少了點意氣風發，而自己也多了一點滄桑，但是兩人喜歡談天說地的個性沒有改變。

鍾東錦也曝露，兩人從台灣頭聊到台灣尾，無話不談，沒有秘密，以前談的是社會事，現在聊的則是國家大事，觀點不一定全然相同，但出發點，卻都是同樣為國家前途而憂心。

針對幕僚提醒此次談話內容恐被媒體放大，鍾東錦也直言，「我們困頓時人家沒有嫌棄我，現在人家也許不那麼風光了，我們就撇清關係，這不厚道」。他強調，人情義理在前，一如陳水扁，一如前民眾黨主席柯文哲，這兩位都是他的好朋友，曾經都影響過這座島嶼的未來，歷史會記下他們的名字，而功過，就留給後人去評斷吧，但是友誼永遠不變。

照片來源：取自鍾東錦臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

不咬耳朵改「千里傳音」 鍾東錦：盼中央補助教師獎金

中捷橘線延伸海線變輕軌因「運量」 蔡其昌反對：發展不能打折

【文章轉載請註明出處】