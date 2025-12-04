政治中心／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲大復出！和現任主席黃國昌合體直播，柯文哲先是對黃國昌鋪天蓋地爭議表達憂心"一副要被抓去的樣子"，話鋒一轉又談到藍白合、2026布局，直言別再像2024每天把戲很多，千萬不要再讓3%、6%了，全民調講清楚。

前民眾黨主席柯文哲：「這個24小時GPS定位。」

柯文哲復出直播，卻一開頭先秀電子腳鐐，更在鏡頭前操作回報定位系統。

民眾黨主席黃國昌vs.前主席柯文哲：「他是八點到，我報到成功確認，定位報告每天會送到總統府，不一定是總統看的，不曉得反正有人看就對了。」

大復出！合體黃國昌直播 柯文哲：2026藍白合別再讓3%、6%

前民眾黨主席柯文哲復出直播，先秀出腳上的電子腳鐐。（圖／翻攝自柯文哲YouTube）

和現任民眾黨主席黃國昌一搭一唱，又劍指總統府，兩人難得合體，社群早就預告，標題更寫這個冬夜有兩個太陽就不冷，相互取暖包括彼此爭議，尤其黃國昌日前深陷養狗仔偷拍政要風波，柯文哲越看越擔心。





民眾黨主席黃國昌vs.前主席柯文哲：「我對你有一點擔心，有時候在網路上YouTube我這樣看，天啊！好像一副黃國昌會被抓去的樣子，你還在外面吹牛，說什麼D槽很滿，你越是這樣講他們越有興趣。」

有網友實在聽不下去，痛批柯嫌黃嫌大串連、唯一支持土城合體，就是兩個政客在演戲、繼續賴給清德，也狠酸湊齊十個太陽要招喚后羿。前後主席同框少不了談論黨內部局，像是兩年條款如何運行？

民眾黨主席 黃國昌vs.前主席柯文哲：「我希望能夠，真正走入地方治理的工作，能夠改變一座城市，我看到你改變了台北市，我老實說我很羨慕，其實2月1號以後事情還很多，因為包括你自己要選，立法院本來相當複雜，還是要有人可以帶他們，我是自動請纓我要去住在南部，等一下、等一下，12月的言詞辯論先做完。」

大復出！合體黃國昌直播 柯文哲：2026藍白合別再讓3%、6%

柯文哲、黃國昌聯合直播，以有兩個太陽就不冷為標題。（圖／翻攝自柯文哲YouTube）

柯文哲一席話，難道是要自己開疆闢土嗎？引發聯想為2026埋伏筆。不過藍白合沒定數，柯文哲提出建言，但想起2024選戰民調讓步還是好氣！





民眾黨主席 黃國昌vs.前主席柯文哲：「鄭麗文我倒覺得是這樣，她對國民黨來講，她也是一個衝擊，該見的時候就會見，不要再像2024年每天把戲很多，我覺得全民調講好，還有一點的不要再讓，什麼讓3％讓6％。」

柯文哲現身有5萬多人線上觀看，一旁留言還跳出募款網址，大舉復出，兩個太陽是照亮選情，或可能上演茶壺風暴，還很難說。





原文出處：大復出！合體黃國昌直播 柯文哲：2026藍白合別再讓3%、6%

