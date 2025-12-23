大復活！賴清德聲望明顯恢復中 最新支持度回升5.5％

2025年12月22日 週一 下午6:21

台灣民意基金會今（23）日公布總統賴清德最新聲望民調，結果顯示有超過四成三的台灣民眾，贊同賴清德處理國家大事的方式。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，和上個月相比，賴清德「總統職務表現贊同率」上揚5.5個百分點，儘管仍未脫離執政困境，但賴清德的聲望正明顯恢復當中。





賴清德近兩個月聲望比較，「表現贊同率」上揚5.5個百分點。（圖／台灣民意基金會提供）









