大快人心！親共人士元旦「升五星旗」 黃偉哲PO照拆據點引萬名網友按讚

記者楊士誼／台北報導

先前因領中國居住證而遭我國除籍的教師張立齊，日前PO出一群人元旦時在台南新營升五星旗、唱「義勇兵進行曲」的影片，引起網友撻伐，更當場被警方要求停止違法集會。台南市長黃偉哲今（6）日PO出一張照片，只見怪手拆毀親共份子的鐵皮屋，並表示「拆了」，不到一小時引來近萬名網友按讚，更讓網友直呼「狠人話不多」。

張立齊近日在抖音發布影片，當中可見「台灣人民共產黨」於元旦清晨，在台南新營升旗。多人聚集於一處紅色船屋旁的空地，現場架設旗桿，一行人更合唱中共國歌《義勇軍進行曲》並將五星旗緩緩升起。影片中可聽見警方廣播，指該集會未經申請，已涉違《集會遊行法》，要求停止違法集會並立即解散，並依規定第一次舉牌。

廣告 廣告

影片引起網路譁然，更有許多網友紛紛標註黃偉哲的帳號，希望市府能做出處理。黃偉哲稍早在threads發布一張照片，只見親共份子升旗現場的紅色船屋，遭怪手直接拆毀，黃偉哲並表示「拆了」。貼文發布一小時也引來近萬名網友按讚，讓網友直呼「狠人話不多」。

台南市議員王宣貿也發布影片指出，元旦這群人又在新營升五星旗，今天台南市府下令拆除違法船屋。影片中可見警方將一名手持大面五星旗的老翁勸離船屋，老翁口中更喃喃自語，似乎抵抗未果，而市府的怪手隨後也拆毀違法船屋。

更多三立新聞網報導

應曉薇Threads上海巡 竟對女兒喊「提告」！截圖曝光網瘋傳

賣車文藏玄機？老公留言「41712」試車神秘數字 內行人全懂：太明顯了

范冰冰Threads嗨吻金馬獎！「同篇貼文發微博」獎盃直接消失了

高雄跨年卡司豪華 小草造謠「柯志恩私下喬來的」知情人打臉：跟她無關

