大怒神溫差衝破14度！「冷空氣還沒完」下波急凍時間曝光

生活中心／巫旻璇報導

今（16日）清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低，中部以北及宜蘭低溫約在攝氏10至14度之間，南部與花東地區約為11至16度；沿海空曠地帶、接近山區以及花東縱谷，氣溫不排除再下降1至2度。氣象專家林得恩表示，白天在陽光照射下，氣溫將逐步回升，中部以北、東北部及東半部高溫可達24至27度，南部地區則有機會升至26至28度，西半部日夜溫差明顯，局部地區溫差甚至可能超過10至14度。





清晨仍受輻射冷卻作用影響，各地低溫持續偏低，今新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、金門縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。（圖／翻攝自＠中央氣象署）

受冷空氣減弱影響，台灣今（16日）白天氣溫明顯回升，天氣趨於晴朗穩定。不過清晨仍受輻射冷卻作用影響，各地低溫持續偏低，今新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、金門縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。氣象專家吳德榮在《洩天機教室》指出，今日白天將回復到舒適甚至略帶暖意的天氣型態，但早晚溫差依舊明顯，提醒民眾留意保暖。





觀測圖像顯示，昨日海面上出現的「雲街」現象，已隨冷空氣轉弱而在今晨演變為「閉合胞」。（圖／翻攝自＠洩天機教室）





吳德榮表示，昨（15日）全台最高溫大致落在24至27度之間，其中中南部最暖，雲林斗南、台南玉井均來到27.1度；北部新北三峽24.6度，東部台東太麻里則為24.4度。今晨最低溫依舊由北台灣奪下寶座，截至5時02分，全台平地最低溫前三名分別為：新竹關西9.6度、雲林崙背10度、台南後壁10.2度；台北市文山區也降至12.4度。整體而言，本島各區清晨低溫大多落在10至11度之間。

此外，觀測圖像顯示，昨日海面上出現的「雲街」現象，已隨冷空氣轉弱而在今晨演變為「閉合胞」。根據最新的（15日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬，今日全台將維持晴朗無雨的天氣，冷空氣明顯退去之下，各地白天溫度上升、略感微熱，晚間仍偏涼。

展望未來天氣變化，吳德榮指出，週三、週四（17、18日）西半部大多持續晴朗，東半部水氣逐漸增多，北海岸、大台北東側及花東地區有零星短暫雨的可能；白天北部舒適、南部仍偏熱，早晚則維持涼意。週五（19日）起中高雲自南海北上，台灣上空雲量逐漸增加，山區與東半部將轉為局部短暫雨，部分平地也不排除出現零星飄雨。週六（20日）降雨範圍與機率再提升，各地白天仍舒適、早晚偏涼。至於下週日（21日），另一股「東北季風」等級冷空氣南下，北部及東半部迎風面轉為局部短暫雨，北台氣溫再度下降。下週一（22日）起水氣減少、迎風面逐漸轉乾，天氣可望好轉。





西半部日夜溫差大，部分地區溫差甚至可能超過10至14度。（圖／翻攝自＠臉書粉專林老師氣象站）





另外，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」提醒，近日天氣型態轉為日夜溫差明顯，民眾須特別留意氣溫變化。林得恩指出，16日清晨受到輻射冷卻影響，全台各地仍偏冷，中部以北及宜蘭低溫約落在攝氏10至14度，南部與花東地區約11至16度，沿海空曠地區、靠近山區及花東縱谷，氣溫還可能再下探1至2度。不過，白天隨著陽光加熱，氣溫將明顯回升，中部以北、東北部及東半部高溫可達24至27度，南部則上看26至28度，西半部日夜溫差大，部分地區溫差甚至可能超過10至14度。

他進一步說明，當強冷空氣南下，且環境水氣偏少時，白天太陽輻射升溫速度快，但夜間冷卻效率仍高，使輻射冷卻現象更加明顯，尤其在沿海空曠地區、近山區、盆地及內陸地帶影響最為顯著。此外，夜間氣溫偏低、風速較弱，容易形成逆溫層，導致污染物不易擴散，空氣品質風險也隨之升高。

林得恩提醒，當日夜溫差超過攝氏10度時，血管頻繁收縮與擴張，心血管與呼吸系統負擔增加，高齡者及心血管疾病患者風險相對提高，可能誘發中風、心肌梗塞，或使氣喘、慢性阻塞性肺病等疾病惡化，呼籲民眾早出晚歸應適時增添衣物，做好保暖措施。













