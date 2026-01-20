大怒神要掰了？六福村突宣布「風雨中告別」真相曝光

六福村招牌遊樂設施「大怒神」。（圖／翻攝自六福村主題遊樂園臉書）





從17層樓體驗自由落體極速快感，誰的童年沒有六福村呢？不過業者卻突然透過臉書震撼公告「風雨中的告別，是為了更美好的重逢」，原來是園區要為招牌遊樂設施「大怒神」重繪新的面容。網友雖不捨和舊面孔說再見，但也相當期待「大怒神」以全新姿態，繼續帶給大小朋友們歡樂。

六福村在臉書發文回憶，「大怒神」從1998年至今，已經陪伴大家整整28年，「是多少人的童年、青春、甚至是整個成長歷程。17層樓高的它，見證了多少尖叫、歡笑、眼淚和勇氣。這不只是一個遊樂設施，它承載的是整整一代人、甚至兩代人的回憶」。

六福村感性表示，「大怒神」歷經28年風霜，值得一個全新的開始，之後將會以新的面孔、同樣的刺激、更多的精彩迎接遊客，「大怒神不會消失，它只是要以全新的姿態，繼續陪伴下一個28年、下一代的歡笑與尖叫」。

貼文一出也勾起不少網友的兒時記憶：「好懷念的大怒神」、「小時候的回憶，曾經排了三次玩了真過癮」、「國小六年級一天玩了有快50次，2000時年路過」、「應該只是要重新粉刷，畢竟退色了」、「還記得我們以前一起在上面看很美的夕陽」、「期待新面貌」、「希望園區能保留大怒神本尊，展示在園區內，即便無法看它高掛，也能進園區時看到它，因為這真的承載許多回憶，包含已故親人的回憶」。

不過也有其他網友敲碗：「跪求蘇丹王大冒險」、「還我蘇丹王」、「大怒神很經典、笑傲飛鷹很酷，還是會想一直去坐！期待新設施」，更有民眾歪樓說：「難道是要改名叫跳樓機了嗎」。

