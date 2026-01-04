大怒神變臉 魔幻空間啟用 六福村、義大斥資千萬搶客

六福村主題遊樂園宣布啟動「大怒神變臉－創意彩繪設計大賽」，為園區招牌自由落體設施「大怒神」展開外觀重塑計畫。（六福村主題遊樂園提供）

在觀光休閒產業競爭日益激烈的環境下，各大主題樂園紛紛加大投資力道，力求以嶄新的設施與體驗吸引遊客目光。六福村耗資千萬為既有設施進行全面改裝，為遊客帶來更具新鮮感的遊樂體驗；義大世界斥資千萬推出全新設施，展現持續創新與升級服務品質的決心，兩大樂園的積極運作反映產業活絡，也為國內旅遊市場注入新的活力。

六福村主題遊樂園宣布啟動「大怒神變臉－創意彩繪設計大賽」，為園區招牌自由落體設施「大怒神」展開外觀重塑計畫。並即將啟動耗資千萬的彩繪工程，於2026年暑假以全新面貌震撼登場。

大怒神是六福村的招牌設施，也是台灣遊樂園文化的象徵之一。（六福村主題遊樂園提供）

大怒神是六福村的招牌設施，也是台灣遊樂園文化的象徵之一。1998年自由落體遊樂設施「大怒神」正式登場，17層樓的高度讓遊客在瞬間感受地心引力極限震撼。也陪伴民眾完成人生中「第一次挑戰勇氣」的時刻，「像搭大怒神一樣」甚至成為形容劇烈起伏的代名詞。六福村表示，此次重新彩繪不只是視覺更新，更象徵對經典的致敬與延續。

本次大怒神更新工程由於設施結構龐大，重新上色施工難度高，過程仰賴專業團隊施作，並配合遊樂設施安全規範加以規劃。整體工程包含特殊耐候塗料、結構評估、施工防護與測試，投入經費高達數千萬元。六福村特別在工程正式施作前，推出「大怒神變臉－彩繪設計大賽」，優勝作品將作為實際彩繪參考，並由專業團隊依施工與安全需求進行調整與實作，讓創意站上高塔，屆時更將搭配升級燈光與夜間秀延續其傳奇地位。完成彩繪後的大怒神預計於2026年暑假正式回歸園區，六福村強調，大怒神是台灣遊樂文化的重要一頁，本次以設施變身獻給所有的遊客。期待2026年暑假給大家嶄新面貌。

義大遊樂世界斥資7000萬元打造全新沉浸式設施「魔幻空間」。（義大遊樂世界提供）

新年到來，義大遊樂世界斥資7000萬元，耗時18個月，百人團隊打造的沉浸式設施「魔幻空間」日前正式啟用，義大開發預估，繼煙火秀後，新的沉浸式遊樂設施在農曆新年檔期將吸引新一波觀光人潮到訪。

義大遊樂世界耗資投入影像技術、互動系統與內容開發，突破傳統遊樂設施以「觀看」為主的限制，讓遊客成為故事的一部份，斥資7000萬元全新推出的「魔幻空間-亞特蘭提斯勇者啟航」，結合電影等級視覺特效，打造五面投影環繞場域，將帶給遊客嶄新的感官體驗。

「魔幻空間」以3A遊戲等級引擎打造，觀眾在場館空間裡，將被前、後、左、右、地面等5面投影包圍。（義大遊樂世界提供）

「魔幻空間」採用與「艾爾登法環」等3A大作相同的Unreal Engine5引擎，觀眾在場館空間裡，將被前、後、左、右、地面等5面投影包圍，還包括聲光特效同步、多層次感官刺激，達到「親身體驗」的震撼。義大開發指出，​「魔幻空間」象徵台灣遊樂產業突破傳統機械式設施，邁入「電影級沉浸體驗」的新階段，設施整合即時臉部擬真演算，讓角色與遊客產生互動，搭配360度音效環繞打造虛實空間的體感。「魔幻空間」以古希臘神話為背景，設計原創IP故事，遊客將跟隨探險家Taliya潛入「遺落之海」，進行亞特蘭蒂斯文明的冒險，遊客將在設施體驗「遠征場景推移的包覆感 」與「深海壓迫感」，不再僅只觀賞故事，而是以第一人稱視角墜入亞特蘭蒂斯深海，體驗跨越時空的冒險旅程。

義大開發看好跨年與農曆新年雙檔期，在「魔幻空間」帶動下可望吸引超過20萬人次遊客到訪義大世界，未來義大遊樂世界也將持續投資原創內容與科技，打造更多沉浸式娛樂體驗，為台灣遊樂產業注入新的動能。

