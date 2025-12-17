（圖／本報系資料照）

卓榮泰不顧憲法規定的責任與義務，針對立法院三讀通過的《財劃法》修正案，硬是以「不副署」的違憲手段，讓法案無法實施；卓揆並嗆聲若國會不滿，大可提出不信任案制衡，綠營及其側翼更是不斷叫囂在野黨有種就提出倒閣案反制。

原本憲法架構上明文規定的立法程序、權力制衡設計，在民進黨的權謀算計與「翻桌」策略下，活生生地被玩成一齣鬧劇，而且還是被人一眼就可洞穿權謀詐術的醜劇。

綠營現在擺出的姿態就像是一個不講理的無賴，明知自己贏不了對手，即便競賽規則寫得清清楚楚，仍硬是惡狠狠地向贏者說，我不承認你贏了，怎麼樣，不然你打我啊！如果贏家真的上當打了他，反倒是著了他的道兒。

打不過卻還要一直叫人打他，這就是玄機所在。以目前立法院藍白兩黨較諸民進黨的多數席次，在野黨若提出倒閣案通過的可能性極大，屆時賴總統將有兩種選擇，一是撤換閣揆，二是解散國會重新選舉。前者大不了就是換另一位「卓榮泰」上台；後者將使在野黨先擔下解散國會多數的現實風險，卻留給綠營又一次可能重選反撲的機會。

這才是豪賭性格濃烈的民進黨真正的算計，問題是，就算大費周章重選後在野黨還是拿到多數，以綠營的「脾性」，誰知道他又會玩出什麼不服輸的賤招！當初民進黨惡搞大罷免是把法律設計上的特例扭曲、擴大成全面的通案，現在又是從憲法找出自以為是的漏洞，以為這樣就可以不承認立法院多數通過的法律。

顯然大罷免大失敗並未使民進黨得到教訓，現在又想動員基本盤擴大社會動亂，大惡罷的幽靈正欲借屍還魂！