大愛人文講堂歲末壓軸 四位知識型女力以文字與思想展現「溫柔的力量」





大愛電視【人文講堂】在歲末策畫一場兼具思想深度與溫度的壓軸講座，邀請四位不同領域的知識女力——賴佩霞、林靜芸、丁菱娟、張瀞仁——將於12月6日(六)在關渡靜思堂舉行。四個人攜著作與人生體悟齊聚舞臺，用文字傳遞智慧，用經驗淬煉力量，現場結合錄影講座與簽書會，每位講者將以24分鐘接力演講，向觀眾展現屬於女性的知性與柔軟。



賴佩霞｜《靜心的力量》——從狂野走向狂喜，練習與自己和解

剛舉辦個人首場演唱會、並登上大巨蛋「民歌50」舞臺，賴佩霞近年跨界身份多元：藝人、雜誌發行人、作家、心靈講師、大學教師，甚至曾投入正副總統選舉。今年推出新書《靜心的力量》，賴佩霞在受訪中說出「我靜心三、四十年了，因為靜心，我的生命才會改變。」成長於單親家庭，她一路學習理解情緒、擁抱內在，演講中將分享她如何以靜心走過人生巨浪，歷經親人離世、身分轉折、生命震盪，從混亂到平靜、她將跟大家分享「從狂野到狂喜」的修煉之路。



林靜芸｜《謝謝你留下來陪我》——醫師成為照顧者，重新學會愛與被愛

林靜芸是臺灣第一位女性外科醫師，在醫療領域深耕多年，與丈夫林芳郁同為臺大醫學系同學，形影相隨的兩人，在2021年丈夫確診失智後，從醫師角色轉為照顧者，在沒有找到方法前，她說「以前的照顧是，我認為他是外星人，他也不認識我，所以兩個人變仇人，打來打去」。直到她放下期待，才重新看見彼此，林靜芸說「發現他不會寫字，不會1234都沒有關係，他只要愛我就好了，能陪伴我就好了」。她在新書《謝謝你留下來陪我》中寫下這段陪伴的緩慢練習，也將在講堂分享以接納重建連結的生命哲學。



丁菱娟｜《超級影響者的密碼》——個人即品牌，言行一致才是力量

被譽為「公關教母」的丁菱娟，今年出版新書《超級影響者的密碼》，把公關與品牌策略從企業推向每個人。她認為社群時代，個人品牌的核心不在於包裝，而是定位、觀點與故事，而最關鍵是言行一致、內外合一。她在《人文講堂》中，將深談如何用個人品牌形塑自己的影響力，用行動累積信任，幫助觀眾在自媒體時代被看見。



張瀞仁｜《安靜是種超能力》——沉靜不是退縮，而是深度思考的力量

長髮、安靜、優雅，是多數人對張瀞仁的第一印象；鮮少人知道，她曾緊張到面對人群引發全身蕁麻疹。如今她擔任國際慈善顧問，善用敏感與沈穩，在短短兩年為組織募款翻倍。她說「內向不是沒有野心，也不會削減工作能力」，反而更具協調與思考力。歡迎到演講現場，近距離感受到她深度與光芒。

溫柔的力量｜人文講堂錄影講座暨簽書會

日期：12/6(六)



地點：臺北市北投區立德路8號B1



13:00【靜心的力量】賴佩霞｜中華好好說話，學會創辦人兼理事長



14:00【謝謝你留下來陪我】林靜芸｜聯合整形外科診所所長



15:00【個人品牌的密碼】丁菱娟｜影響力品牌學院．世紀奧美公關創辦人



16:00【安靜是種超能力】張瀞仁｜暢銷作家．國際慈善顧問







報名連結👉 https://daai.pse.is/6mc3jg



*操作建議使用手機，電腦操作需以LINE帳號登入

