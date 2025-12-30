大愛共善寒冬送暖 慈濟致贈物資關懷

歲末年終，正是感恩與祝福的時刻。內政部移民署南區事務大隊高雄收容所攜手慈濟基金會，12月29日上午舉辦「大愛共善‧寒冬送暖」活動。

歲末年終，正是感恩與祝福的時刻。內政部移民署南區事務大隊高雄收容所攜手慈濟基金會，12月29日上午舉辦「大愛共善‧寒冬送暖」活動，透過慈濟致贈600件禦寒外套與1200個旅行背袋，為收容人送上溫暖與祝福。此舉不僅是物資的援助，更象徵台灣社會的善意與人道精神，陪伴這群異鄉友人走上歸鄉之路。

活動起源於今年十月，高雄收容所鄧宇哲所長向慈濟基金會表達關懷需求。近年收容人數增加，所內在食衣住行及醫療支出上顯得拮据，尤其冬季將至，禦寒衣物不足，未來數月更有六百餘位收容人陸續遣返。鄧所長希望能以「無緣大慈」的精神，整合外界資源，讓受收容人感受到社會的溫暖。慈濟基金會秉持「人傷我痛，人苦我悲」的精神，迅速專案評估並提供外套與行李袋，展現即時援助的行動力。

慈濟基金會由慈濟志工代表潘機利親手致贈物資，並準備禦寒外套，讓受收容人在寒冷清晨與夜晚能獲得保暖。旅行背袋則解決了過去遣返時以塑膠袋裝載物品的不便與不尊嚴，象徵將台灣的祝福與善意一併送回母國。現場更安排多位精通越南語、印尼語的志工，以母語親聲問候，讓受收容人倍感親切。

來自印尼的小芳表示，穿上保暖外套後再冷都不怕；來自越南的阿凱則開心分享，新背袋容量大又堅固，返鄉時能安心攜帶物品。這些真摯的回饋，展現了物資背後的關懷力量。

捐贈儀式後，所方隊長陳家弘代表致贈感謝狀。五位來自印尼與越南的慈濟志工身穿「藍天白雲」制服，以母語向收容人致上祝福，志工更與受收容人合唱《一家人》，以印尼語與中文傳遞溫暖，展現「大愛」精神。慈濟志工鄭楊慶、方漢武、許再壽、李秀釧等人也親手遞上物資與新年祝福餐點，鄧宇哲所長感謝慈濟的即時援助，強調這股社會暖流彌補了資源不足，讓收容環境更具人道關懷。

慈濟基金會表示，這批外套與行李袋不僅是物資支援，更代表台灣社會的善意。期盼收容人能感受到跨越國界的關懷，並將愛與尊嚴隨著行李袋帶回家鄉，成為生命中的良善種子。活動在溫馨氛圍中圓滿落幕，收容人帶著笑容與感動迎接新年，慈濟與高雄收容所的合作展現了資源整合的力量，也再次印證「冬不畏寒，只因愛從不缺席」。

「大愛共善‧寒冬送暖」不僅是物資捐贈，更是人道精神的實踐。慈濟基金會與高雄收容所攜手，讓異鄉友人在寒冬中感受溫暖，並在歸鄉之際帶著尊嚴與祝福啟程，這份跨越國界的善意，將隨著他們的腳步散播世界各地，成為台灣社會最美的見證。

（撰文、攝影 ／慈濟基金會）