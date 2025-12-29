大愛共善寒冬送暖！慈濟致贈高雄收容所物資 陪伴異鄉友人歸鄉路

▲大愛無國界，慈濟志工遞上物資，雙手合十祝福每一位收容人。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】歲末寒冬，慈濟基金會今（29日）上午於內政部移民署高雄收容所舉辦「大愛共善 寒冬送暖」活動，致贈600件禦寒外套及1,200個行李袋，將溫暖送到異鄉朋友手中，為寒冷的季節增添暖意與關懷。

此次活動源起於今年十月，高雄慈濟公傳志工接獲收容所鄧宇哲所長的需求。鄧所長表示，近年收容人數增加，所內經費緊張，尤其即將有六百多位收容人陸續遣返國，禦寒衣物及行李收納需求急迫。慈濟團隊以「人傷我痛、人苦我悲」的人文精神，特別提供外套與行李袋，希望受收容人在所內及返鄉途中都能獲得充分的保暖與尊嚴。

▲慈濟外籍志工用母語自我介紹，並祝福受收容人，讓受收容人備感親切與溫馨。

捐贈儀式由司儀潘耕美主持，隊長陳家弘代表收容所致贈感謝狀。五位來自印尼與越南的慈濟志工身穿「藍天白雲」制服，並以母語向受收容人問候，現場響起熱烈掌聲。志工與收容人並共同合唱《一家人》，用印尼語與中文傳遞愛與溫暖，展現無國界的人道精神。

慈濟代表潘機利及鄭楊慶、方漢武等志工親手遞上物資，並附上西式餐點與新年祝福結緣品。鄧宇哲所長對慈濟的及時援助表示高度肯定，感謝社會暖流填補資源缺口，使收容環境更具人道關懷。

慈濟基金會強調，外套與行李袋不僅是物資支援，更代表台灣社會的善意，期望受收容人能感受到這份關懷，讓愛與尊嚴隨行李袋回到家鄉，播下生命中的良善種子。（圖╱慈濟基金會提供）