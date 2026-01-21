大愛劇"大愛二街"殺青 重金打造真實場景

大愛劇大愛街二巷，故事軸線以大愛一條街為題延伸發想，把世界各地發生的溫暖故事，集結在一條巷子裡，看看一群平凡卻不平庸的小人物，各自擁有喜怒哀樂、煩惱與夢想，卻又彼此如何碰撞出可愛火花。殺青後，舉行媒體見面會(1/21)，也開箱實景棚，如何細膩還原當時代的巷弄街景。

演員 柯素雲：「博聞愛道，道必難會，我很喜歡這8個字。」

隨口一句佛法，卻是演員柯素雲苦練許久。在新戲大愛街二巷裡，她飾演滿足阿媽，也是戲裡唯一一位慈濟志工。不過要一直背不熟悉的靜思語，對她來說很不容易。

演員 柯素雲：「常常請上人給我智慧，雖然是要背一下，但是到時候，要拍的時候，就很自然地，都講出來，有時候我會用一些手語，來增加我的記憶。」

「中藥櫃，就是我們從大稻埕，直接整座運來的。」

彷彿走進真實的中藥行，大愛街二巷砸重本搭建攝影棚，實際走進去才發現，細節真的不一般。

導演 葉天倫：「我們在這裡是，把一整條街都打造出來，我覺得能夠有這樣的勇氣，做這件事情，而且看起來就知道，我們這次是很紮實的，連二樓什麼，都這樣子去製作，就是希望能夠長長久久的，把這個戲能夠，像是，台灣的長壽劇。」

來到隔壁的幸福商號前，男女主角侯彥西和嚴正嵐，臉上帶著殺青的喜悅，跟大家推廣新戲。

演員 侯彥西：「我覺得雖然這部劇看起來，是很輕鬆的小品，但我覺得它裡面其實有提到很多，不管是待人處事，或是做人道理。」

演員 嚴正嵐：「我覺得很適合全家大小一起看，裡面的很多故事，其實都很貼近我們的生活，有時候會讓你噗哧一笑，有時候看的時候，又會發現說，對，其實我身邊的家人，也是有這些溫暖的地方，讓我們知道，更應該要去珍惜。」

繼20年前的大愛一條街，新戲大愛街二巷帶著更多的動人故事回來，在1月宣告殺青，希望播出後，能帶給更多觀眾歡笑和淚水。

