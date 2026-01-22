大愛劇《大愛街二巷》開箱全台最大棚景！侯彥西、嚴正嵐被柯素雲感動到爆哭
提到大愛劇，你還在想著苦情與淚水嗎？那你就落伍了！大愛電視全新情境喜劇《大愛街二巷》21日在關渡人文靜思堂的「常不輕」舉行媒體見面會，由導演葉天倫領軍，帶著男女主角侯彥西、嚴正嵐，以及實力派演員柯素雲、夏靖庭驚喜現身，共同為「全台最大棚景」正式開箱。
片場邀請設計3金舞台的美術設計師曾蘇銘擔任美術總監，不僅能 360 度全景拍攝，細緻程度連牆上的青苔、小花都栩栩如生。導演葉天倫感嘆，二十年前拍《大愛一條街》時，演員還得睡在棚裡趕戲，如今 2.0 版的《大愛街二巷》擁有專屬攝影棚，劇組像上班族一樣「朝九晚五」，生活品質大幅提升。
「法國留學夫妻」回鄉開店 侯彥西自創「草莓舞」嗨翻全場
劇中，侯彥西飾演從法國留學歸國的烘焙師「方大方」，與飾演妻子「鄭曉亮」的嚴正嵐，一起將阿公的老雜貨店改造成日式風格的「幸福商號」。
私下極度調皮的侯彥西，被導演認證是片場「最皮的一個」。嚴正嵐爆料，侯彥西在現場常弄到她笑場，甚至還研發出一套神祕的「草莓舞」讓她印象深刻。對於這次升格男主角，侯彥西笑說，以前爸爸都會跟鄰居誇口兒子考上「台大」（其實是台藝大），現在終於能名正言順跟家人分享演出作品了。
柯素雲「超齡」扮阿嬤 被侯彥西狂撩：我可以當阿公！
氣質女星柯素雲這次挑戰超齡演出「滿足阿嬤」，每天得頂著滿頭白髮現身。現實中她其實非常有活力，甚至每天從重陽橋騎摩托車到關渡拍戲，風雨無阻。
面對劇中溫暖的阿嬤，侯彥西完全沒在客氣，在棚裡一直鬧著要跟柯素雲「十指緊扣」，嚇得柯素雲直喊：「我是阿嬤，不可以！」沒想到侯彥西竟神回：「我可以當阿公！」讓全場噴笑。
最強阿公夏靖庭！現場PK健腹輪 年輕人全認輸
夏靖庭，在劇中是甜蜜蜜冰菓室的阿公，個性衝動，有時講話不好聽。雖然飾演阿公，但夏靖庭的體能卻是全劇組最強。片場休息時，許多年輕演員挑戰「健腹輪」都做不起來，唯獨夏靖庭能站著直上直下連續操作，讓導演大讚他是「最強演員」。
夏靖庭透露，現在生活重心都在孩子身上，每天拍戲空檔都要視訊，陪做功課等照顧 6、7 歲孩子的大小事他都甘之如貽「我自己小時候期待的事，現在都做在孩子身上」。
笑中帶淚！《大愛街二巷》街坊鄰里的感動小事永流傳
《大愛街二巷》每一集都有獨立主題，探討鄰里間的酸甜苦辣。特別的是劇情場景也真的把街坊鄰居都拉到「常不輕」用餐拍實景。殺青後又回到常不輕辦記者會，有別於拍戲時的氣氛，能夠好好享用素食餐點。
導演葉天倫表示，這部戲不僅有歡笑，最後一集更秘密安排了柯素雲錄製感言，讓侯彥西與嚴正嵐在片場爆哭，展現如家人般的深厚情誼。
想看這群古怪又真摯的街坊鄰居如何啟動意想不到的人生嗎？敬請期待大愛劇年度溫馨力作《大愛街二巷》！
其他人也在看
《死亡筆記本》彌海砂現在長這樣！ 新劇扮相粉絲嘆歲月太無情
日本37歲女星戶田惠梨香，18歲在電影版《死亡筆記本》飾演「彌海砂」一角走紅，她在劇中雙馬尾的甜美造型，至今仍蔚為經典。近日戶田惠梨香接連在社群替新戲宣傳，卻意外掀起討論，大票日本網友直呼認不出她就是昔日的彌海。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 14
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 17
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 83
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 59
《陽光女子合唱團》票房破億！台中女監千人淚崩 收容人母心碎告白曝
《陽光女子合唱團》全台票房於昨日（19日）正式突破1億大關！這部集結翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、安心亞等超強卡司的電影，不僅在社群平台引發「罵罵號」洗版熱潮，更因其獨特的獄友題材，受邀至台中女子監獄舉辦特別放映，現場千名收容人淚灑禮堂，場面極其動人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 5
動力火車關注Ella槓上華研糾紛 溫情喊話「終生師妹」
「動力火車」5月15、16、17日將在台北小巨蛋舉辦「一路向前」世界巡迴演唱會，尤秋興、顏志琳今（1╱20）出席記者會催票，前師妹Ella（陳嘉樺）昨被爆砸重金向前東家華研唱片買下「S.H.E」〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等15首經典歌曲的版權，在去年啟動的「It's Me 艾拉主意」巡演中演唱，但華研唱片卻發聲明表示未收到授權申請或付費，對此，尤秋興也表態了。太報 ・ 1 天前 ・ 6
《理事長和我的秘密關係》5大看點：「不婚霸總」崔振赫暈船「母胎單身」吳漣序...發生一夜情！周旋洪宗玄、金多順錯綜複雜四角戀
《理事長和我的祕密關係》由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，劇情改編自Lee Jung的同名網絡小說，並由金珍成導演執導，編劇蘇海嫄執筆，崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，該劇講述吳漣序飾演一名「母胎單身」將事業成就置於婚姻之上的不婚主義女性「張熙媛」，在一次意外，與崔振赫飾演的一名陌生男子「姜斗俊」發生了短暫關係並意外懷孕，隨後，她發現該名男子竟然是其任職公司的社長，兩人隨即捲入一段錯綜複雜的職場與情感關係！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前 ・ 發表留言
被兒子點名最惡婆婆！維多莉亞用一張黑白照冷處理 被網解讀裝沒事
貝克漢家族風暴越燒越烈！長子公開指控母親在婚禮上的爭議行徑後，外界關注「貝嫂」是否正面回應。沉默多日的維多莉亞，終於在社群平台現身，卻選擇用一張黑白舊照「說話」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 7
《黑白大廚2》冠軍崔康祿首露面！戴假髮談奪冠歷程 預告第三季「組團對抗更刺激」
《黑白大廚2》決賽讓觀眾看到痛哭流涕的冠軍主廚崔康祿，終於現身了！第二季結束後，他上的第一個節目就是評審安成宰的YouTube頻道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
出事了！ 姚淳耀合照郭書瑤貼太近 「小耀耀站起來」 超尷尬
郭書瑤在影集《何百芮的地獄戀曲》與姚淳耀的戀情終於開花結果，卻在一次貼身合照後，男方的下半身竟然出現「生理反應」。談起這段劇情，姚淳耀也害羞坦承「有塞東西」進去。郭書瑤劇中與百白打賭，若能在半個月內脫單，輸家就要吃狗大便，讓她急著四處求援，最後更向多年好友姚淳耀表白，甚至主動索吻。姚淳耀也招認，拍攝自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
嚴藝文《影后》後⋯找來一堆金獎男演員 換講男人的故事
愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》是金鐘導演嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》後的全新力作，首次以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱等實力卡司。20日釋出前導海報，並宣布將於 2026 年第二季播出，兩位男主角的角色樣貌也同步曝光。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 18 小時前 ・ 67
遭指「臉蛋不一樣」？林志玲現身說話了 尪隔海示愛洩夫妻互動
「台灣第一名模」林志玲嫁給日本男星AKIRA（黑澤良平）後，育有一子，而林志玲為了代言產品拍了一系列美照，但卻遭指「臉蛋不一樣了」引起熱議，昨（20日）她出席品牌活動，一番話語也被解讀為在回應此事件。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
台8女星李又汝懷孕！跨年禱告成真「人生最棒的驚喜」
演藝圈再傳喜訊！藝人李又汝今（21日）分享已懷孕3個月的好消息，透露自己與老公「修哥」即將迎接兩人第一個孩子，消息一出立刻湧入大量祝福。她表示，這份幸福源自於2024年跨年禱告會上寫下的2025年第一個願望，直呼：「真的完全不記得自己有許過這個願望，卻在2025年底實現了！」中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 17
泰國女同性戀愛情故事如何發展成為一個價值數百萬美元的產業
這種被稱為「Girls' Love」（女同）的類型，已成為亞洲最成功的文化產出之一，據估計價值數千萬美元。這場運動正在重塑LGBT群體在娛樂界的形象，並在全球範圍內重新定義粉絲文化。BBC NEWS 中文 ・ 23 小時前 ・ 4
林書煒：開放合作案子 蔡詩萍女兒要出道？
[NOWnews今日新聞]台北市文化局長蔡詩萍和主持人林書煒結縭超過20年，育有獨生女蔡中泠，美貌和才能兼具的蔡中泠，被外界歸類為最「正星二代」，勸進進軍演藝圈的聲音不斷，林書煒近日發文表示，開放愛女...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 12
曹西平追思會 乾兒子Jeremy準備特別禮物：最後的演唱會
藝人曹西平（四哥）於2025年12月29日猝逝，享壽66歲，身後事經過曹家同意，交由乾兒子Jeremy負責。他生前與乾兒子共同投資飾品店，累積不少忠實客戶，在21日上午，Jeremy也透過飾品店的粉絲專頁發文，表示將在27日舉辦面向大眾的追思會，「只要是你曾經覺得四哥陪伴過你、帶給你歡笑，或者在他的直播中得到過安慰的朋友，我們都歡迎你來。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 9
三上悠亞球場坐「審判椅」應援「星爵」 助陣《關鍵公敵》詮釋最辣審判場景
「星爵」克里斯普瑞特最新動作鉅片《關鍵公敵》17日於台中福爾摩沙夢想家主場，驚喜邀來日本人氣偶像三上悠亞跨界合作，她坐上電影中標誌性的「審判之椅」大跳應援舞，超強魅力讓全場氣氛沸騰。意想不到的宣傳手法讓幸運觀眾直呼精彩，更有粉絲直言：「這簡直是籃球賽應援舞的天花板！」鏡報 ・ 5 小時前 ・ 1